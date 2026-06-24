Sergio Escudero, opción seria para cerrar la defensa del Real Zaragoza

Fran Fuentes 24 JUN 2026 - 07:41h.

Lalo Arantegui busca un nombre que aporte veteranía y liderazgo en Primera RFEF

Lalo Arantegui espera la respuesta final de un fichaje: la baza y el esfuerzo del Zaragoza

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Sergio Escudero ha surgido como una opción importante para reforzar la defensa del Real Zaragoza. Con Lalo Arantegui buscando opciones para apuntalar la defensa, y habiendo avanzado en la opción de Víctor García, del Málaga CF, el vallisoletano se ha postulado como una alternativa que ha ganado peso en las últimas horas. La dirección deportiva busca un perfil veterano, con experiencia y que sea capaz de asumir galones, tanto en el terreno de juego como en el vestuario, y ahí también encaja el ya exjugador del Deportivo de La Coruña.

Ha sido el diario AS quien ha adelantado esta posibilidad. En principio, el lateral vallisoletano se antoja como una operación totalmente excluyente de la de Víctor García. Es decir, a priori es difícil que vayan a llegar los dos para una posición como la de lateral izquierdo. Más aún cuando ya se ha firmado a Raúl Pereira procedente del Cádiz CF. En este sentido, Lalo Arantegui tendrá que decidir, pero la idea es la de complementar al algecireño, de apenas 21 años, con un perfil mucho más contrastado y veterano para que vaya teniendo un referente y se vaya fogueando.

Sergio Escudero, una de tantas opciones abiertas por Lalo Arantegui

De este modo, el Real Zaragoza busca cerrar en las próximas horas el que sería su sexto fichaje, después de Jaume Jardí, Peter Ademo, Rubén Díez, Raúl Pereira y Anartz Peña. Operaciones abiertas tiene varias, tales como la del propio Víctor García, así como las negociaciones por Jesús de Miguel con el CD Tenerife o la situación del zaragozano Diego Fuoli, por quien el CE Sabadell no está poniendo ningunas facilidades. Asimismo, también se busca otro fichaje ilusionante y de renombre como Ander Herrera, aunque el centrocampista aún no ha decidido qué va a hacer tras desvincularse de Boca Juniors en las últimas semanas.