Javi Rayo 21 JUN 2026 - 17:44h.

El portero del Sabadell se dejó llevar por la euforia de la celebración del ascenso

El Sabadell asciende a LALIGA HYPERMOTION: el partido llegó a estar suspendido por invasión de campo

Compartir







Diego Fuoli, portero del Sabadell, se ha metido en un buen lío durante la celebración de su equipo por el histórico ascenso a LALIGA HYPERMOTION. El guardameta nacido en Zaragoza se dejó llevar por la emoción y ante una plaza abarrotada por su propia hinchada decidió hacerse el gracioso e incitar al público a insultar a Pedro Sánchez, unas palabras que no tardaron en hacerse viral, siendo aplaudidas por muchos y criticadas por otros tanto, especialmente por políticos. "Yo voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que salga: Pedro Sánchez...", espetó el guardameta del conjunto catalán haciendo referencia al ya famoso cántico contra el presidente del Gobierno.

El Sabadell celebra el ascenso con una multitudinaria rúa

El primer equipo y la afición del Centre d'Esports Sabadell celebraron este sábado el ascenso a LaLiga Hypermotion, logrado el viernes en la final de las eliminatorias de promoción tras ganar al Zamora por un global de 4-1, con una multitudinaria rúa por las calles de la ciudad. Los seguidores arlequinados participaron en unos festejos que terminaron en el Ayuntamiento de Sabadell, donde el equipo fue recibido por su alcaldesa, Marta Farrés, y varios concejales en la sala de plenos. Después del acto institucional, los jugadores, el entrenador, Ferran Costa, y los miembros del cuerpo técnico salieron al balcón del consistorio para dirigirse con sus parlamentos a la multitud que llenaba la Plaza de Sant Roc.

Los aficionados concentrados en la plaza del ayuntamiento encendieron bengalas y entonaron cánticos contra el eterno rival del Sabadell, el Terrassa, antes de los discursos de los jugadores para celebrar el regreso del Sabadell al fútbol profesional español. Uno de los más ovacionados en la plaza fue el técnico Ferran Costa, quien reconoció que ha vivido el año "más especial" de su vida. "Cuando vamos todos a uno somos imparables", destacó el técnico.