Redacción ElDesmarque Madrid, 19 JUN 2026 - 11:57h.

El balear ha confesado que su vida era mucho más que el tenis pero que él no daba detalles mientras era profesional

El momentazo de la Reserve Cup: Carlos Alcaraz se preocupa por la muñeca de Arturo Coello nada más terminar el partido

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Rafa Nadal ha respaldado públicamente a Carlos Alcaraz ante las críticas que ha recibido en los últimos años por sus habituales viajes a Ibiza después de los grandes torneos. El extenista balear ha respondido a esta cuestión durante una entrevista con la CNN en Estados Unidos, en la que defendió la necesidad de que cada deportista encuentre su propio equilibrio entre la competición y la vida personal. El balear, considerado durante décadas un ejemplo de disciplina y profesionalidad, ha asegurado que el éxito deportivo no implica tener que vivir exclusivamente por y para el tenis y recordó que él mismo también disfrutaba de su tiempo libre cuando el calendario se lo permitía.

Rafa Nadal reivindica otra forma de entender el alto rendimiento

El ganador de 22 títulos de Grand Slam explicó que su vida nunca giró únicamente alrededor del tenis y, aunque siempre mantuvo una exigencia máxima en su preparación, también encontraba momentos para desconectar junto a su círculo más cercano. “Mi vida no era solo tenis, tenis y tenis”, aseguró el exjugador.

En ese sentido, recordó que también viajaba regularmente a Ibiza durante sus vacaciones y compartía tiempo con sus amigos lejos de las pistas. “Bailaba e iba a Ibiza todos los años con mis amigos. Cada uno necesita encontrar su propio espacio. Algunas personas necesitan más y otras menos, pero mi vida era mucho más que el tenis”, afirmó.

Y su apoyo a la forma de actuar de Carlos Alcaraz

Nadal también destacó una de las principales diferencias entre ambas generaciones. Él prefería mantener esas facetas de su vida en la esfera privada y Alcaraz ha optado por mostrarlas con total naturalidad. “Yo no quería proyectar eso al mundo porque no me parecía interesante que la gente supiera que iba a Ibiza. Carlos decidió hacerlo público y lo respeto. Parece que le está funcionando muy bien”, señaló. Estas declaraciones del extenista balear llegan después de que Alcaraz haya estado bajo la lupa durante varios años por sus viajes vacacionales y, por el momento, los resultados respaldan al murciano.