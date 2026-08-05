Acuerdo cerrado por el Atlético de Madrid: las cifras del traspaso del Ruggeri al Aston Villa

Celia Pérez 05 AGO 2026 - 15:43h.

El jugador no viajaría con el equipo esta tarde a Corea del Sur

Nahuel Molina, a punto de salir: todo cerrado y fecha clave para su marcha del Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid ha metido la directa en la operación salida y a la más que probable marcha de Nahuel Molina, parece que todo está enfilado para que recale en la Roma, se une también Matteo Ruggeri. La dirección deportiva rojiblanca quiere hacer hueco para poder afrontar los próximos fichajes y en este sentido lo tiene ya casi todo atado para que el lateral se marche al Aston Villa de Unai Emery.

Todo ha quedado cerrado en las últimas horas después de que el pasado lunes sus agente se reunieran con Mateu Alemany y le expusieran el interés por el futbolista italiano. Desde entonces las negociaciones han avanzado tanto que el acuerdo entre los clubes ya estaría cerrado y tan solo faltaría el visto bueno del jugador para terminar de cerrar la operación.

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Según cuenta el diario Marca, el Atlético y el Aston Villa han cerrado el acuerdo por su traspaso en 18 millones de euros fijos, más otros seis en variables, y la idea es que Ruggeri no llegue a subirse en el avión que llevará al Atlético de Madrid esta tarde a Corea del Sur. Por lo que su salida del cuadro rojiblanco este verano parece inminente.

Con su salida y con la de Nahuel, la dirección deportiva conseguiría dar un impulso importante a la operación salida para poder mirar el mercado de fichajes con algo más de oxígeno. Además, en el Metropolitano también están muy pendientes de lo que pasará con Thiago Almada. El extremo izquierdo apunta a ser una de las ventas de este verano tras tener un rol muy secundario en su primer año y entre sus pretendientes emergen con fuerza River Plate, que ha tanteado su fichaje, y el Flamengo, que es el que parecía tenerlo todo mucho más atado para conseguirlo en estos últimos días.