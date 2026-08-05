Celia Pérez 05 AGO 2026 - 09:11h.

Las negociaciones con la Roma están muy avanzadas

El Atlético de Madrid actualiza su mercado con una prioridad, un señalado y tres salidas

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La operación salida comienza a ganar fuerza en el Atlético de Madrid. Mientras Diego Pablo Simeone sigue centrado en la pretemporada colchonera dando ritmo al equipo y encajando las piezas necesarias, Mateu Alemany se centra en un mercado de fichajes en el que está a punto de cerrar la venta de Nahuel Molina. La dirección deportiva rojiblanca quiere hacer hueco y caja para los próximos fichajes y en este sentido el lateral apunta a ser uno de los que saldrá.

Nahuel acaba contrato en 2027 y este es el último verano en el que el Atlético podrá hacer caja por él. A las oficinas colchoneras ha llegado una importante oferta para hacerse con el lateral argentino y todo apunta a que se acabará concretando. Según cuenta Matteo Moretto, la Roma ha presentado una oferta de 17 millones de euros, incluyendo bonus por el jugador, y las negociaciones estarían muy avanzadas. Tanto es así que se espera que el fichaje se cierre entre hoy y mañana como muy tarde, dando así lugar a la salida de Nahuel Molina del Atlético de Madrid.

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De esta forma, el Atlético de Madrid consigue sacar una cantidad importante de dinero por un futbolista que costó en su momento 20 millones de euros. Esa fue la cantidad que los rojiblancos pagaron al Udinese en 2022 para hacerse con el lateral.

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Mientras tanto Nahuel sigue de vacaciones tras haber disputado la final del Mundial con Argentina, por lo que no tiene que presentarse en los entrenamientos rojiblancos hasta el próximo lunes 10 de agosto. A falta aún de cinco días para dicha cita habrá que ver finalmente qué ocurre con el jugador, si vuelve a las órdenes del Cholo o sin viaja directamente hasta Italia y se enrola en las filas de la Roma, poniendo así punto y final a su etapa colchonera.