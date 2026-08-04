Julián Álvarez, en constante contacto con el Atlético y sin intención de pronunciarse públicamente

Lucas Gatti 04 AGO 2026 - 22:15h.

El delantero argentino está en constante contacto con el cuerpo técnico del Cholo Simeone

El Atlético de Madrid se frota las manos con Nahuel Molina y su cercana venta millonaria

Compartir







Pasaron 17 días de la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey entre la Selección Argentina y su par de España, que terminó con la victoria de La Roja por 1-0 con el tanto de Ferrán Torres. Desde el posterior, los jugadores argentinos fueron liberados y cada uno comenzó sus merecidas vacaciones. La mayoría de los integrantes del plantel argentino regresó a su país para estar cerca de su familia, mientras que un grupo minúsculo viajó a Europa para pasear por ese continente, salvo Lionel Messi y Rodrigo De Paul que permanecieron unos días en Miami, antes de regresar a sus lugares de origen.

Julián Álvarez deberá incorporarse a la pretemporada del Atlético

Julián Álvarez eligió Ibiza para descansar junto a su pareja Emilia Ferrero y su hijo Amadeo. En esa misma ciudad, se reencontró con sus compañeros del seleccionado Enzo Fernández acompañado de su familia, Lisandro Martinez que estaba junto a sus seres queridos y Thiago Almada, que estuvo al lado de su novia. Los cuatro integrantes de la Scaloneta compartieron momentos de descanso y partidos de pádel. La Araña todavía se mantiene en la isla con su novia, con nuevo look, con bigote incluido, y se lo vio compitiendo contra el mediocampista que se destaca en el Chelsea de Inglaterra.

Según pudo saber ElDesmarque, Álvarez se comunicó en los últimos días con integrantes del cuerpo técnico comandado por Diego Pablo Simeone, para ponerse a disposición y recibir una rutina de trabajo que deberá completar hasta el próximo fin de semana desde su lugar de vacaciones. Es un plan de ejercicios personalizado que se le armó a cada uno de los futbolistas que participaron en el Mundial. Álvarez comenzó la rutina el pasado 1 de agosto (sábado) y deberá cumplirla hasta el domingo 9, día que emprenderá regreso a Madrid para comenzar la pretemporada con el Colchonero. El delantero deberá reincorporarse al equipo el próximo lunes 10 de este mes.

PUEDE INTERESARTE Matteo Ruggeri apunta a la Premier League y el Atlético espera una respuesta decisiva para avanzar en el mercado

Por ahora, el atacante de 26 años no se expresará sobre su futuro, salvo que decida hacerlo en su primer día de la vuelta al trabajo. Pero su intención a esta hora es no hablar al respecto. Ya lo hizo tras la victoria de Argentina sobre Austria en la fase de grupo de la Copa del Mundo 2026 y no tuvo buenas repercusiones, especialmente puertas adentro en el Colchonero, dueño de su pase.

Pese a tener contrato hasta el 30 de junio de 2030, Álvarez expresó su intención de marcharse del Atleti. Luego de dos temporadas completas en el club colchonero, el delantero se siente estancado y, sin decirlo abiertamente, mostró su deseo de ser transferido a Barcelona. Sin embargo, desde entonces, comenzó un conflicto en varios frentes. Hoy, a menos de dos meses de esa situación sorpresiva, y cuando aun está abierto el mercado de pases en Europa, el argentino parece estar cada vez más lejos del club culé, que mandó una propuesta por 100 millones de euros que sigue vigente. También, está pendiente el Arsenal de Inglaterra sobre el futuro de Álvarez, aunque todavía no mandó una propuesta formal para quedarse con el delantero argentino.