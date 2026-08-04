Basilio García Sevilla, 04 AGO 2026 - 21:06h.

El club italiano aprieta para llevarse al suizo

Llamadas por Djibril Sow

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Durante todo el verano se ha venido repitiendo en ElDesmarque que todos los jugadores del Sevilla FC son susceptibles de salir del equipo. José Ignacio Navarro ha cerrado seis incorporaciones, pero en los últimos días está centrado en la operación salida. Este lunes se ha concretado la de Rafa Mir al Aris de Salónica, en las próximas horas se espera que se haga oficial el traspaso de Juanlu al Bournemouth y el siguiente en la rampa de salida es Djibril Sow.

El suizo, tras su buen Mundial, es uno de los jugadores del Sevilla con mejor cartel, y en las últimas semanas había recibido llamadas de clubes de Italia y Alemania, tal y como desveló este medio. Pues bien, el que está a punto de llevarse el gato al agua es el Genoa italiano, que según ha informado el medio helvético Blick Sport, está muy cerca de confirmar el fichaje del centrocampista.

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Así, Sow confirma lo que ya dijo en el mismo medio en una entrevista previa al Mundial. "Estoy en una edad en la que me gustaría afrontar un nuevo reto", algo que no llama demasiado la atención teniendo en cuenta que se quejó públicamente en algunas ocasiones sobre su estancia en un Sevilla que solo ha peleado por la permanencia en sus tres años.

En esas, esta redacción ha confirmado que el centrocampista está cerca de fichar por un Genoa que, cosas de la vida, también luchó por la permanencia la pasada temporada, consiguiéndola a falta de tres jornadas para el final. Dannielle de Rossi, el mítico excentrocampista de la Roma, se hizo cargo del equipo más antiguo de Italia en noviembre y consiguió la salvación, por lo que sigue en el cargo y ha apretado para fichar a Sow.

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Los números de Sow

El zuriqués llegó al Sevilla en el verano de 2023, apenas dos años después de ganar la UEFA Europa League en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Fue uno de los primeros fichajes de Víctor Orta como director deportivo sevillista, abonando diez millones de euros al Eintracht de Frankfurt.

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En estos momentos, Transfermarkt le tasa en 7,5 millones de euros, y podría salir por un montante aproximado. Sow fue de los que accedió a prorratear su salario en el verano de 2025 ampliando su contrato una temporada más, hasta 2029, pero sigue siendo de los sueldos más altos de la plantilla. En sus tres temporadas en el Sevilla ha jugado 100 partidos, marcando ocho goles y dando siete asistencias.