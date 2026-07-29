Basilio García Sevilla, 29 JUL 2026 - 10:53h.

Djibril Sow y Rubén Vargas, con su futuro abierto, se incorporan al equipo en Garderen

El Sevilla se frota las manos ante otro recital de Rubén Vargas: las notas del Suiza - Canadá

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Se acaban las vacaciones para los dos únicos representantes del Sevilla FC. Rubén Vargas y Djibril Sow, que accedieron a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, son los siguientes en incorporarse a los entrenamientos del cuadro sevillista, y ya se les espera en Garderen, la localidad neerlandesa donde el equipo pasará los próximos diez días.

Después de ser eliminados con polémica por Argentina en los cuartos de final el pasado 12 de julio, a los suizos se les acaban las vacaciones y se pondrán de nuevo a las órdenes de Luis García Plaza, con un futuro que no está decidido en ninguno de los dos casos. Su incorporación será directamente en Países Bajos, sin pasar por Sevilla. Sea como fuere, el madrileño agradecerá contar con dos nuevos efectivos del primer equipo teniendo en cuenta las limitaciones con las que ha venido contando hasta ahora. De quedarse, los dos serán titularísimos.

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He ahí el quid de la cuestión. En el Sevilla todo está en venta, y un mundialista siempre tiene un mayor pedigrí y, por tanto, cotización. El nombre de Rubén Vargas está señalado para acometer la segunda gran venta del verano. Ya lo era antes de que comenzara su participación en Norteamérica, pero su precio ha aumentado gracias a su actuación en el Mundial, donde hizo dos goles y marcó el penalti definitivo que envió a Suiza a los cuartos de final. Tanto es así, que en Transfermarkt está ahora tasado en 15 millones de euros, la mayor valoración de su carrera.

El mercado de Rubén Vargas y Djibril Sow

José Ignacio Navarro, no obstante, ha impuesto un precio se salida de 20 ‘kilos’, lo que arrojaría una plusvalía importante, ya que fue fichado en el mes de enero de 2024 por 2,5 millones, procedente del Augsburgo alemán. Con todo, Rubén Vargas no se quiere marchar bajo cualquier concepto. A punto de cumplir 28 años, el de Lucerna prioriza un equipo de mayor nivel dentro de una liga importante y que, a ser posible, le haga cumplir el sueño de jugar la UEFA Champions League.

Uno de esos sería el Aston Villa, que jugará la máxima competición continental y le incluyó en su lista de futuribles. Su prioridad para ese puesto era el neerlandés Crysencio Summerville, pero ha acabado marchándose al Al-Hilal saudí. Queda un mes largo de mercado y con Vargas todo puede suceder. Newcastle -que también monitorea al bético Ez Abde- y Brighton también suenan como posible destino. Si no llegara un club que le satisfaga en todos los aspectos, no tendría problemas en continuar en un Sevilla en el que es feliz.

Por su parte, Djibril Sow, como todos, también está en el mercado, pero en este caso se es más prudente. El centrocampista llegó a cambio de 10 millones de euros en el verano de 2023 y será más difícil sacarle plusvalía, ya que Transfermarkt lo valora ahora en 7,5 ‘kilos’. Además, aceptó reducirse su salario a cambio de la ampliación de su contrato un año más, hasta 2029, algo que se valora en el club. Su continuidad parece más probable.