Basilio García Sevilla, 23 JUL 2026 - 12:27h.

Kike Salas es baja por lesión; Ejuke y Pedrosa, descartados

Joan Jordán, el último 'tapón' económico del Sevilla

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José Ignacio Navarro tiene mucho trabajo por delante en las tres semanas que quedan para que comience la competición, dos más hasta que LALIGA EA SPORTS cierre el plazo de fichajes. El sevillano ha estado trabajando en las salidas en los últimos tiempos, y entre descartes, lesionados y otros asuntos, la plantilla con la que cuenta Luis García Plaza en el ecuador de la pretemporada es raquítica.

Este jueves, el Sevilla FC se enfrenta al Córdoba CF en el tercer partido amistoso de la pretemporada, y el equipo ya ha emprendido camino a la ciudad califal. Minutos antes de la salida, el club ha hecho oficial la lista de convocados para el Trofeo Puertas de Córdoba, en la que solo aparecen nueve jugadores adscritos al primer equipo en estos momentos.

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Odysseas, Carmona, Agoumé, Isaac Romero, Peque, Sangante, Juan Iglesias, Suazo y Jon Guridi son los que tienen un dorsal menor al 25 que jugarán en El Arcángel. Además, van 13 canteranos, en los que entran habituales como Manu Bueno, Oso o Alberto Flores. Manuel Ángel, Nico Guillén, Jesús Cruz, Miguel Sierra, Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Ibra Sow, Jesuly, Lociga, Sergio Martínez y Moreno completan la lista.

Hay tres ausencias destacadas. Por un lado, Pedrosa y Ejuke se caen de la convocatoria por decisión técnica, mientras que Kike Salas se une al listado de lesionados por unas leves molestias en el cuádriceps, según ha anunciado el club.

Los otros jugadores descartados

Además de estos tres, hay diez futbolistas que se quedan en tierra. Por un lado, los lesionados Juanlu, Marcao, Alfon y Andrés Castrín, que en mayor o menor medida se siguen recuperando de sus problemas físicos. Por otro, los descartados Fabio Cardoso, Fede Gattoni, Joan Jordán y Rafa Mir. Por último, Rubén Vargas y Djibril Sow siguen disfrutando de sus vacaciones tras llegar a cuartos de final del Mundial con Suiza.

Con las salidas confirmadas de Akor Adams y Tanguy Nianzou, así como los distintos descartes que ha hecho la dirección deportiva, las posibilidades de Luis García Plaza para alinear un equipo competitivo en pretemporada son mínimas. Como es habitual en los últimos años, la plantilla no quedará conformada hasta los días finales del mercado de fichajes, con tres partidos en agosto y sin parón, este año, en el primer fin de semana de septiembre.