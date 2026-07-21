Pepe Jiménez Sevilla, 21 JUL 2026 - 17:25h.

El jugador aún tiene dos años más de contrato

Avances con Julio Díaz; frenazo con Oso

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Adriá Pedrosa no seguirá, o al menos esa es la intención, en el Sevilla. El lateral zurdo, cedido el pasado año en el Elche, es uno de los hombres señalados a dejar su hueco en este mercado veraniego y, de la mano de sus agentes, trabaja en la búsqueda de un nuevo destino de cara al próximo curso.

Como sucediese el pasado verano, Adriá Pedrosa ha regresado a Sevilla con ánimos renovados, pero con la puerta prácticamente cerrada. Ni su salario, acorde a otros tiempos, ni su rendimiento, que tampoco ha sido brillante en el Elche, convencen en Nervión, donde imaginan un lateral zurdo formado por Gabriel Suazo y Julio Díaz, futbolista que está prácticamente cerrado.

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Según cuentan a ElDesmarque, el futbolista, que sí se ejercita bajo las órdenes de García Plaza, es consciente de la situación y aunque aún le restan dos años de contrato, está trabajando junto a sus agentes para encontrar un destino que resuelva esta situación.

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El futbolista, a diferencia de otros compañeros como Gattoni, Cardoso o Joan Jordán, sí se ejercita con normalidad con el grupo e incluso ha disputado minutos con el dorsal '3' en esta pretemporada, pero la idea del Sevilla es liberar su salario para seguir reconstruyendo su economía tan débil.

Pedrosa se marchó cedido el pasado año al Elche -junto a Rafa Mir- y disputó 30 encuentros, 26 de ellos en LALIGA EA Sports. Como curiosidad, ya el curso anterior llegó hasta el final del mercado buscando sitio e incluso Matías Almeyda, que prefería a Oso como suplente de Suazo, le otorgó algunos minutos en la segunda jornada de la competición.

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El ex del Espanyol sigue ejercitándose con profesionalidad y espera, con dos años más de contrato, encontrar la mejor solución posible para reasentar su carrera e intentar recuperar el nivel que un día mostró antes de su grave lesión.