Pepe Jiménez Sevilla, 23 JUL 2026 - 09:00h.

García Plaza prepara diferentes combinaciones para los próximos amistosos

García Plaza pide públicamente "seguir modificando" la plantilla

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El Sevilla disputará este jueves su tercer amistoso de pretemporada tras haber perdido, en su última cita, ante el Cracovia (1-0). García Plaza, técnico hispalense, afronta este amistoso con la intención de seguir sumando minutos... y probando diferentes situacione.

Porque tal y como explicó el entrenador, su "idea es que en uno de los partidos de la próxima semana los jugadores disputen 45 minutos cada grupo, y en el segundo que la gente del primer equipo alcance los 70 o 75 minutos, que es la progresión que tenemos que seguir. Ya decidiré en qué partido juegan los chicos del filial, pero no podemos llevar a los que deben disputar 75 minutos a jugar también el otro encuentro porque existe riesgo de lesión muscular".

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En estas, García Plaza irá rotando tanto ante el Córdoba como ante el Ceuta, intentando conseguir el mejor resultado en ambos encuentros, pero sin riesgo a lesiones ni molestias que puedan estropear la preparación del equipo antes del inicio de la competición.

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Cómo y dónde ver el Córdoba - Sevilla

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Sevilla FC+. El Córdoba ya retransmitió algún encuentro en Youtube, pero por el momento no ha confirmado nada.

- Hora y día: este partido correspondiente a la pretemporada sevillista, se disputará este jueves 23 de julio a las 21.00 horas.

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.