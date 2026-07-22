Akor Adams pasa reconocimiento médico y ya ha firmado su nuevo contrato

Pepe Jiménez Sevilla, 22 JUL 2026 - 18:18h.

El anuncio oficial, cuestión de horas

El Sevilla FC gana tiempo y espacio con la venta de Akor Adams

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Akor Adams ya es exjugador del Sevilla. El atacante nigeriano, que llegó este pasado martes a Italia, pasó reconocimiento médico y ya ha firmado el contrato que, en principio, le unirá al Venezia las cuatro próximas temporadas.

Como contábamos el pasado viernes, Akor Adams cerró los últimos detalles de su contrato -incluidas ciertas primas- a última hora del jueves y aunque se ejercitó con sus compañeros, todas las partes entendían que era innecesario viajar a Polonia con García Plaza.

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Tal era el convencimiento que, como contábamos la pasada semana, el Venezia le esperaba en Italia entre el lunes y el martes, con su reconocimiento médico incluso programado para uno de esos días. Todo ocurrió como se esperaba.

En estas, tal y como han avanzado en Tuttomercatoweb, Akor Adams ha pasado el reconocimiento médico sin problema alguno y hace apenas unas horas ha firmado un contrato que le unirá, teóricamente, cuatro temporadas con el Venezia.

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El punta aumenta su salario -se habla de 1.5 millones anuales- y se asegura, además de un buen número de primas, una importante prima de fichaje en la operación más cara de la historia del Venezia.

Los italianos, además de lo comentado con el jugador, pagarán 16.8 millones de euros al Sevilla de forma asegurada, incluyendo además siete kilos más en pluses, siendo cuatro de ellos de fácil cumplimiento, según diferentes fuentes de la negociación.

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El Sevilla, a por su sustituto

En estos momentos, José Ignacio Navarro pasa a negociar por su sustituto, hombre que saldrá de la lista preparada para la dirección deportiva tras comprobar el cash presente para la operación y los gustos de Luis García Plaza.

Además del teórico sustituto de Adams, Navarro acometerá, o al menos intentará, contratar a un delantero más, ofreciéndole a García Plaza tres opciones (contando con Isaac Romero) para confeccionar su 1-4-4-2 habitual.