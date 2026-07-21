Pepe Jiménez Sevilla, 21 JUL 2026 - 23:07h.

El club estaría negociando con Felipe Segura, exmédico del Real Madrid

'Criar pollitos' otra vez en el Sevilla

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El Sevilla se mueve y no solo en el mercado de fichajes. Según apunta Radio Sevilla, la entidad hispalense ha decidido prescindir de los servicios de Antonio Tramullas, jefe de los servicios médicos desde finales de 2025, y se encuentra actualmente negociando con Felipe Segura, ex del Real Madrid en dicho puesto.

Anunciado el pasado mes de diciembre, Antonio Tramullas llegó al Sevilla como Director de Medicina del Deporte y Rendimiento del club tras haber pasado por entidades tan importantes como el FC Barcelona, la Euroliga de Baloncesto, la Federación de Fútbol de Arabia Saudí o la Aspire Academy Sports Medicine Center.

Dicho currículum, sin embargo, no le ha sido suficiente para permanecer en la entidad demasiado tiempo y es que, según cuenta Radio Sevilla, el club hispalense ha decidido prescindir de sus servicios apenas siete meses después de llegar al cargo.

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El Sevilla negocia con Felipe Segura

Según esta misma fuente, el club hispalense se encuentra negociando actualmente con Felipe Segura para que llegue al cargo tras haber abandonado el Real Madrid.

Felipe Segura, ex del Granada, fue uno de los grandes señalados en la reconstrucción del equipo médico realizado por el Real Madrid hace algunas semanas tras una temporada llena de lesionados en el Santiago Bernabéu.

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Por el momento, el Sevilla FC no ha confirmado ni la salida de Antonio Tramullas ni, evidente, las negociaciones para incorporar a un nuevo jefe médico, pero se espera que en las próximas jornadas se conozca algún detalle más sobre esta nueva remodelación en los servicios sanitarios del club hispalense.