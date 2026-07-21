'Criar pollitos' otra vez en el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 21 JUL 2026 - 20:10h.

El Sevilla medita solicitar cesiones para completar su plantilla

García Plaza pide públicamente "seguir modificando" la plantilla

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Hace no demasiado tiempo uno de los grandes debates alrededor del mercado de fichajes del Sevilla era si era adecuado, o no, incorporar jóvenes jugadores de grandes clubes que, posteriormente, podían salir sin dejar demasiado beneficio económico. Cualquier discusión, eso sí, se borraba cuando el éxito es plateado o cuando tu rendimiento, como sucedió con Sergio Reguilón, es tan brillante que se entiende hasta que el Sánchez-Pizjuán pueda quedarse pequeño -aunque lejos de Nervión hace mucho frío-. Ahora, con el equipo en plena reconstrucción y la economía pidiendo auxilio, criar pollitos no se puede descartar en Eduardo Dato.

Porque en el Sevilla tienen claro que, aunque no sea el mejor negocio, la reconstrucción de la plantilla de Luis García Plaza sí tiene hueco para criar algún pollito. No a cualquiera, pero sí a algunos.

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Siempre que una cesión de un joven talento permita aumentar la calidad del plantel, la puerta está abierta a que llegue, crezca, acumule experiencia y después se marche. Puede que no llegue beneficio alguno por su venta, pero sus goles, su contribución defensiva o su sacrificio en mediocampo podría ayudar a conseguir permanencia -o el inesperadísimo acceso a Europa-, que también vale mucho dinero.

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El mayor ejemplo para este tipo de negocio está en la delantera. Como llevamos contando desde principios de julio, García Plaza dejó claro que quería tres delanteros y ante la salida de Akor Adams, José Ignacio Navarro necesitará fichar a dos puntas. ¿Hay dinero para ello? ¿Hay espacio salarial para acometer dos grandes apuestas? La respuesta la conocen todos y cualquier préstamo a coste cero, o con mínimo gasto, puede traer a un complemento importante a lo largo del curso (más cuando en el filial no hay jugador alguno que destaque en dicha posición).

Se viven nuevos tiempos -o no tan nuevos- en el Sevilla y en Nervión, aunque lo ideal siempre es encontrar al futuro Leo Messi e ingresar millonadas en ventas, parecen dispuestos a criar pollitos para ir recuperando el status perdido.