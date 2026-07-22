Basilio García Sevilla, 22 JUL 2026 - 11:31h.

Su sueldo se ve reducido en prácticamente un 85% con respecto al que percibía en el Sevilla

El Sevilla anuncia la salida de Nianzou tras aprobar el reconocimiento médico con el Lille

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Pase lo que pase hasta el final de mercado, el verano de 2026 será recordado por el sevillismo como el momento en el que Tanguy Nianzou abandonó la disciplina de su equipo. Pocos fichajes como el del francés han resultado tan catastróficos en la historia reciente del Sevilla FC, por su rendimiento en el campo, sus continuas lesiones y, sobre todo, por el dinero que le ha costado a la entidad sus años en Nervión.

El pasado sábado, tras algunos días de incertidumbre, se hizo oficial su marcha al LOSC Lille de la Ligue 1 francesa, que apuesta por él bajo una seria de condiciones que nada tienen que ver con el contrato que tenía en el Sevilla. De hecho, su salario se ha visto reducido de manera drástica con el traspaso a coste cero al conjunto del norte de Francia, hasta el punto de que el club nervionense ha tenido que asumir el pago de parte de su ficha de la próxima temporada para conseguir desprenderse de él.

Tanto es así, que según ha apuntado L’Equipe, el salario bruto del jugador en el Lille ha quedado fijado en 1,8 millones de euros, muy lejos de los ocho brutos que venía pagando el Sevilla en la última temporada. Una rebaja de un 85% que se adapta mejor a la realidad del jugador.

El Lille, por cierto, ha compartido un vídeo de sus mejores jugadas en sus redes sociales en las que no aparece ninguna como futbolista del Sevilla. Solo aparecen imágenes con la camiseta del PSG y el Bayern de Múnich, con los que jugó 13 y 28 partidos en la élite respectivamente, sin alcanzar siquiera los 2.000 minutos. El jugador, en otra pieza, se define como “un defensor moderno” y vestirá el dorsal ‘23’ que ya llevara en el club de Hauts-de-France otro exsevillista como Adil Rami.

Dinero tirado por la ventana

Nianzou ha sido una rémora económica absoluta para el Sevilla en las cuatro temporadas en las que ha estado en el club. Monchi confiaba en generar pronto una plusvalía tras pagar 16 millones al Bayern de Múnich y traerle como sustituto de Jules Koundé en una operación similar a la que realizó en su día con el hoy jugador del FC Barcelona, pero nada más lejos de la realidad. Se le colocó un salario alto que iba creciendo en el tiempo, hasta el punto de alcanzar un coste anual de 13 millones de euros entre sueldo y amortización, ya que nadie se pudo haber fijado en un jugador que cuando no estaba lesionado cometía errores imperdonables, a pesar de sus condiciones.

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Se da la circunstancia además de que Nianzou se negó a renegociar sus condiciones el verano pasado. Antonio Cordón consiguió que hombres como Januzaj, Sow o Marcao dieran un respiro económico al club al bajar el sueldo y aumentar sus años de contrato -no en el caso del belga-, pero el galo se negó a hacerlo y argumentó que iba a “hablar en el campo”. Lo hizo por última vez en Oviedo el Domingo de Resurrección, en el primer día de un Luis García Plaza que ya no volvió a alinearle tras ser expulsado de manera absurda en la primera parte tras fallar en la marca del gol de Fede Viñas. Un epílogo que definió a la perfección su paso por el Sevilla.