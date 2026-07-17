Akor Adams se ejercita tras cerrar los detalles de su marcha al Venezia

Pepe Jiménez Sevilla, 17 JUL 2026 - 10:06h.

En Italia le preparan el reconocimiento médico para las próximas horas

Un capítulo más en la historia de Akor Adams

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El culebrón de Akor Adams está cerca de terminar. El atacante ex de la Ligue 1, tras cerrar un preacuerdo con el Venezia, dejó todo prácticamente atado este pasado jueves y este viernes se ha ejercitado con sus compañeros, posiblemente, por última vez. El punta es altamente probable que no viaje esta misma tarde y en Italia le preparan el reconocimiento médico para inicios de semana.

Fue la pasada semana cuando, tras un viaje express de diferentes miembros del Venezia, las negociaciones entre el Sevilla y el club italiano, que tenía un preacuerdo previo con Akor Adams, quedaban prácticamente listas, pero ha sido en las últimas horas cuando las partes han dejado todo cerrado.

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Con el viaje preparado desde hace días, Akor Adams se ha ejercitado de manera profesional en las últimas jornadas y este viernes, bajo la atenta mirada de las cámaras, ha sido -posiblemente- la última vez que ha sonreído junto a García Plaza o Chidera Ejuke.

Lo lógico es que el potente delantero no aparezca en la convocatoria de García Plaza para el encuentro del domingo, no viaje con sus compañeros y sí lo haga, en breve, a Italia, donde, según cuentan a este medio, tienen previsto pasar reconocimiento médico entre el lunes y el martes.

Si nada raro ocurre, el Sevilla ingresará algo más de 16 millones de euros en un pago fijo guardándose además algunas variables que le permitan superar los 20 kilos en esta operación. El dinero recaudado, con todos los condicionantes existentes, será utilizado para inscribir a los cuatro nuevos jugadores, a la espera de que Tanguy Nianzou también libere parte de su ficha para tener margen para nuevas incorporaciones.

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García Plaza se prepara para su segundo amistoso

Más allá de Akor Adams, el Sevilla se ejercitó por última vez antes de viajar esta tarde hacia Cracovia, ciudad donde permanecerá hasta el lunes y en la que disputará su segundo amistoso de la pretemporada.

García Plaza no ha podido contar con los conocidos lesionados Alfon, Juanlu Sánchez ni Andrés Castrín, pudiendo ver, eso sí, a todos ellos en la charla previa. Marcao no pisó césped en esta ocasión.

En la convocatoria de este viernes no se espera a ninguno de los mencionados, aunque sí estarán los cuatro fichajes realizados además de un importante número de canteranos que permitirán al técnico probar diferentes ideas.