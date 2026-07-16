Un capítulo más en la historia de Akor Adams

Álvaro Borrego 16 JUL 2026 - 11:32h.

El delantero sigue entrenando con sus compañeros mientras Venezia y Sevilla resuelven los flecos de su traspaso

Compás de espera por Tanguy Nianzou

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El Sevilla FC ha llevado a cabo este jueves la penúltima sesión de trabajo antes del desplazamiento a Cracovia. En este caso, cabe reseñar que José Ángel Carmona ha realizado trabajo específico en el gimnasio debido a una contusión, esperando su reincorporación con el grupo este mismo viernes. También Marcao pudo ejercitarse sobre el césped, aunque en este caso también con trabajo individualizado. Hoy jueves, como ha sucedido toda la semana, Akor Adams se ha ejercitado con sus compañeros con normalidad, aunque bien podría haber sido la última sesión del atacante nigeriano como sevillista.

Como contábamos hace horas, son pequeños flecos los que separan al Sevilla y al Venezia e incluso en Italia esperan que el ex de la Ligue pueda llegar durante los próximos días para pasar reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. La intención es que ni siquiera viaje mañana hasta tierras polacas para afrontar el segundo amistoso de la pretemporada.

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Siguen sin estar disponibles el joven gallego Castrín, con un plan de recuperación de una pubalgia diagnosticada en los primeros días de trabajo mientras que Oso sufre un esguince leve del tobillo derecho. El central francés Tanguy Nianzou aguarda a que se cierre su salida como agente libre al Lille, aunque los clubes siguen limando asperezas.

Los dos jugadores suizos, el centrocampistas Djibril Sow y el extremo Rubén Vargas, tras la eliminación de su selección por Argentina en los cuartos de final del Mundial que se disputa en Norteamérica, han comenzado más tarde las vacaciones y se reincorporarán varias semanas después a los entrenamientos del grupo.

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Hasta el momento, las caras nuevas del Sevilla son el central senegalés Arouna Sangante, el centrocampista Jon Guridi y el lateral derecho Juan Iglesias, quienes han llegado libres desde el Le Havre francés, el Alavés y el Getafe, respectivamente, y el meta griego Odysseas Vachlodimos, cedido por segunda campaña seguida por el Newcastle inglés.

Mañana viernes tendrá lugar el último entrenamiento antes de viajar a tierras polacas, lugar en el que permanecerá hasta el lunes y con la segunda prueba de pretemporada prevista para el domingo. La cita tendrá lugar a las 16.00 horas del domingo ante el KS Cracovia y se podrá seguir en Sevilla FC+.