Pepe Jiménez Sevilla, 15 JUL 2026 - 17:11h.

El Sevilla continúa sin anunciar su salida días después de anunciar su permiso para negociar

El Lille da el ok por Nianzou y solo falta el último paso para su salida del Sevilla FC

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Sigue sin llegar la luz verde con Tanguy Nianzou. En cualquier otra operación, como sucede con Akor Adams y el Venezia, la preocupación sería mínima por retraso alguno, pero con el zaguero francés, con los exhaustivos exámenes médicos anunciados, la alarma es pertinente y mientras la preocupación crece, las últimas palabras de José Ignacio Navarro tampoco han tranquilizado en demasía el ambiente.

Porque el encargado en materia de fichajes del Sevilla, cuestionado por su figura, comentó que existían "negociaciones abiertas" advirtiendo, eso sí, que "en el mundo del fútbol todo puede cambiar", dejando un gran interrogante sobre su salida.

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Sin ánimo de dar más detalles, Navarro aseguró que en su próxima rueda de prensa hablaría sobre Tanguy Nianzou y los números de su adiós "si ocurre o no", dejando nuevamente cualquier interpretación posible en el aire existente en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.

Un Sevilla sin poder de inscripción, dependiendo de Nianzou

La marcha de Tanguy Nianzou, además de cerrar una puerta que jamás debió abrirse en el Sevilla, otorgaría algo de oxígeno a un club que ha reconocido que, a falta de un mes para el inicio de LALIGA, no tiene capacidad alguna para inscribir a ninguno de sus fichajes (ni a otros como Ruben Vargas, por ejemplo).

Con lo que el Sevilla ahorraría con la salida de Nianzou, Navarro podría inscribir al menos a tres de sus cuatro fichajes, haciendo pleno una vez se concrete -si se concreta- la salida de Akor Adams, que además dejaría una pequeña cantidad para seguir buscando refuerzos en el mercado.

Por el momento toca seguir esperando. Como sucedió desde el inicio de la pretemporada, el silencio alrededor de Tanguy Nianzou es máximo y la incertidumbre, día a día, sigue creciendo alrededor de una operación que, en caso de no cerrarse, sería un importante golpe para el Sevilla.