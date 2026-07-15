Nianzou, Oso, Adams y mucho más: todas las palabras, al detalle, de José Ignacio Navarro

Pepe Jiménez Sevilla, 15 JUL 2026 - 13:45h.

El director deportivo, previamente, acompañó a los recién llegados

José Ignacio Navarro apunta a igualar las ventas de Cordón... con peor plantilla

Compartir







José Ignacio Navarro, máximo responsable en el capítulo de fichajes en el Sevilla FC, atendió a los medios de comunicación en la primera presentación del curso, la que puso ante los medios a Juan Iglesias, Guridi y Sangante. El exsegundo de Cordón se plantaba ante los micrófonos con multitud de temas por repasar y respondió, aunque con algún regate, a todas las cuestiones planteadas.

Tras una breve intervención de los recién llegados, José Ignacio Navarro agarraba el micrófono por primera vez -a pesar de que fue presentado hace semanas- sumergido en el mercado. Nombres como el de Oso, Nianzou y Adams estaban sobre la mesa y el director deportivo fue respondiendo poco a poco.

Todas las palabras de José Ignacio Navarro:

Valoración del inicio de mercado: "Empezamos el 3-4 y teníamos el objetivo de que hubiese nuevos jugadores presentes. Ellos tres (Iglesias, Guridi y Sangante) son parte de la planificación que teníamos avanzada del año pasado, nos costó un poco más Vlachodimos, pero era una prioridad de todos. Agradecemos al Newcastle y a Ody por su predisposición".

Las salidas de Akor Adams y Nianzou: "Estamos en una negociación abierta con dos clubes, hasta que no sea oficial, puede pasar cualquier cosa. Hasta que no esté todo firmado, no podemos decir nada".

¿Cuál es el objetivo del Sevilla esta temporada?: "El objetivo se determinará cuando la plantilla esté cerrada. Ahora aspiramos a hacer un buen mercado, incorporar jugadores que aporten y que generen 'equipo comprometido', gente que nos ayude a elevar la competitividad. Tenemos que determinar una plantilla que nos aporte seguridad".

PUEDE INTERESARTE El Sevilla rechaza la primera oferta del Forest por Oso

La situación de Patrik Mercado: "Nosotros en su día hicimos un comunicado en el que en ningún momento se habló de plazos, ni fechas. Se llegó a un acuerdo para la posible contratación, se tenían que dar ciertos condicionantes y hasta que no se cumplan, no se podrá determinar si él es del Sevilla o sigue siendo de su club, como a fecha de hoy".

¿Hay límites por Patrik Mercado?: "Forma parte de la confidencialidad del acuerdo, no puedo aventurar nada más".

Inscribir jugadores con las salidas de Adams y Nianzou: "A día de hoy no tenemos posibilidad de inscripción a no ser que traspasemos o liberemos masa salarial".

La situación de Rafa Mir: "Estamos pendientes, como con otros compañeros, buscarle la mejor salida para el Sevilla y para él, para terminar la vinculación".

El futuro de Oso: "Oso tiene contrato, lo único que cambia respecto al pasado año, tendrá dorsal del primer equipo, como Castrín. La intención es alargar sus contratos, tienen mercado aligual que otros jugadores. Estamos abiertos a todo, tienen su valor, son jóvenes y es normal que lleguen ofertas".

El segundo portero del Sevilla: "Queremos una plantilla lo más competitiva posible. Está Vlachodimos con Alberto, además de los chicos de la cantera. Alberto está con nosotros a día de hoy, pero no le cerramos la puerta a las demandas que tendrá, que suponemos que es tener minutos".

¿Todo el mundo está en venta?: "Estamos en un mercado de fichajes, podríamos decir que todos están en venta, pero todos podrían venir. Hasta el 1 de septiembre puede pasar cualquier cosa".

Ofrecimientos al Sevilla: "Es algo habitual, en todos lados pasa. Obviamente, la marca Sevilla tiene un peso en el mercado".

El enfado de la agencia de Joan Jordán con el Sevilla: "Desconocemos las acciones que quieran emprender, Joan, como otros compañeros, se les habló y nos reunimos con ellos el primer día de entrenamiento, se les explicó abiertamente sus situaciones, actualmente se están entrenando, no forman parte de la planificación y se les busca una salida. Son activos del club, el Sevilla tiene que defender sus derechos, pero también se les está dando facilidades para que sigan entrenando".

El perfil necesario para la delantera: "La comunicación con el entrenador es prácticamente a diario. A día de hoy tenemos a Akor con Isaac Romero, hasta el 1 de septiembre se pueden ir o venir jugadores. Lo importante es que tengamos la plantilla más competitiva posible".

Posible salida de Marcao: "El objetivo del club no es liberar masa salarial, el objetivo es conseguir éxitos deportivos. Tenemos que cumplir la normativa de control económico y a partir de ahí, nos ajustamos a lo que LALIGA nos ofrece. Marcao es un jugador que forma parte de la plantilla, con el mercado abierto, puede salir o quedarse, pero de momento es jugador del Sevilla".

La situación de Juanlu Sánchez: "Igual que Marcao, actualmente es jugador de la plantilla, a día de hoy no ha llegado ninguna oferta por él".

El equipo de José Ignacio Navarro: "Son personas y profesionales que tenía la intención de incorporar, porque habíamos reducido el equipo, ellos vienen con una trayectoria y se pueden sumar al equipo actual".

La salida de Nianzou: "Ya veremos, en la siguiente rueda de prensa, si se concreta o no, podemos dar más detalles".