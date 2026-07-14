La principal diferencia entre los movimientos de la Fiore y del Forest por Oso

Pepe Jiménez Sevilla, 14 JUL 2026 - 09:31h.

El lateral zurdo cada vez cuenta con más clubes interesados

Oso, operación paralela

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La salida de Oso del Sevilla este verano ha pasado de ser un hecho posible a una operación más que probable. El chico, tras su explosión en la élite, apenas cuenta con un año más de contrato en el Sánchez-Pizjuán y, de la mano de sus agentes, se ha ido moviendo en el mercado hasta encontrar a múltiples conjuntos interesados en su servicio. La Fiore y el Forest parecen los más decididos, pero entre ambos hay una importante diferencia que podría marcarlo todo.

Porque nadie es ajeno al interés tanto de la Fiore como del Forest en Oso. Jugador, agentes y el propio club sevillista saben que su nombre se está moviendo en los planes de ambos equipos y con las piezas sobre el tablero, toca fijar movimientos. Pero movimientos de verdad.

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Ya que según fuentes consultadas por ElDesmarque, como os hemos ido contando en estas últimas semanas, lo de la Fiore ha tenido mucho más ruido que nueces, mientras que el Forest, como ocurrió con José Ángel Carmona el pasado año, sí ha venido de verdad. Al menos de primeras.

Los ingleses tienen cash y poderío económico para afrontar la operación con más garantías que la Fiore y como ya demostraron con Carmona el pasado año, no solo presentarían una operación ventajosa para el Sevilla, sino también para el futbolista, que podría firmar un gran contrato tras apenas unos meses de éxito en la élite.

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En el Sevilla tienen claro que Oso no saldrá por menos de 15 millones e intentarán, como con Akor Adams, aumentar la cifra con algunas variables que permitan que el goteo económico dure algunos cursos por un jugador que, además, daría prácticamente al 100% de plusvalía, situación que daría un importante oxígeno a los del Sánchez-Pizjuán en cuanto a inscripciones o posibles nuevas operaciones.