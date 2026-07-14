El Sevilla confirma su segunda equipación 2026/27

Pepe Jiménez Sevilla, 14 JUL 2026 - 09:03h.

La imagen había sido filtrada hace meses

Nuevas camisetas del Sevilla: todos los detalles de la equipación 2026/27

Compartir







El Sevilla ha confirmado, a través de sus medios oficiales, este martes la que será su segunda equipación en la temporada 2026/27 que arrancará, de manera oficial, en apenas un mes.

Con el rojo como predominante, la nueva camiseta introduce varias novedades, como el antiguo logo de Adidas, que han despertado el interés de los seguidores blanquirrojos.

PUEDE INTERESARTE El Forest aprieta y apuesta por Oso

Así ha anunciado el Sevilla su nueva camiseta:

"La segunda equipación del Sevilla FC para la 2026/27, dentro de la campaña "Siempre con orgullo, Sevilla", mantiene el rojo como color protagonista, una seña de identidad inseparable del club que, en esta ocasión, se presenta a través de un diseño con guiños clásicos e inspiración retro. Con el cuello tipo polo, de color negro y acabado en blanco, la elástica ofrece un diseño elegante en el que el rojo domina toda su extensión.

El color negro aparece en el cuello y en el acabado de las mangas, mientras que el blanco, casi siempre presente en las segundas indumentarias sevillistas, luce en las bandas de adidas sobre los hombros y en los acabados de las mangas y el cuello. Una camiseta con mucha personalidad, como caracteriza al Sevilla FC y a sus aficionados históricamente.Diseñada con tecnología CLIMACOOL que proporciona una sensación de frescura durante toda la actividad, evacuando el sudor de la piel y mejorando la circulación del aire para ofrecer mayor comodidad durante la práctica deportiva y en el día a día

PUEDE INTERESARTE Arouna Sangante vuelve al grupo

Un detalle que hace a esta camiseta más especial es la presencia del logotipo Trefoil de adidas Originals, un guiño a la herencia de la marca que potencia el aire clásico del diseño. Al otro lado, el escudo del Sevilla FC en versión bicolor: blanco con fondo negro. El emblema del club aparece en el cuello como un detalle diferencial. Cada uno de estos elementos contribuye a reforzar el vínculo entre la historia del Sevilla FC y su identidad actual, dando forma a una equipación que recupera la esencia del fútbol clásico con un lenguaje visual contemporáneo".