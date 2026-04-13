Basilio García Sevilla, 13 ABR 2026 - 22:31h.

Diseño exclusivo que confirma que Adidas trata al Sevilla como equipo premium

Una final retro

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Si en la mañana de este lunes se ha conocido el más que probable diseño de la primera equipación del Sevilla FC para la temporada 2026/27, horas más tarde se han dado los primeros avances de la que será la camiseta de visitante del conjunto nervionense para la próxima campaña. Un diseño que, de confirmarse, cubrirá las expectativas que tienen muchos aficionados sevillistas desde que ElDesmarque adelantara a finales de 2024 que Adidas sería el sponsor deportivo de la entidad.

Footy Headlines, página web especializada en los diseños de las camisetas de los clubes de fútbol, ha desvelado cómo será la camiseta roja del Sevilla para la próxima campaña, y en las imágenes se puede comprobar que tiene el toque retro tan de moda en estos días que caracteriza a las equipaciones alternativas de los equipos premium de la marca alemana.

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La principal novedad es que el logotipo de Adidas sería el antiguo, el clásico blanco del trébol -trefoil-, que sustituiría al moderno de las tres rayas que aparece en las equipaciones de la temporada actual y en la primera de la próxima campaña. El tradicional color rojo es el protagonista, pero combina con el cuello en negro, tipo polo con puños a juego, y otros detalles en beige, un tono similar al de la camiseta usada en la jornada retro, que no era completamente blanco.

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Equipo premium para Adidas

El escudo se presenta en un estilo bicolor, negro y beige, armonizado con el diseño general de una prenda que, a buen seguro, obtendrá un gran éxito de ventas la próxima temporada, y que confirma el tratamiento que la marca alemana ha dado al club sevillista, todo un histórico en España y Europa a pesar de que no está atravesando ni mucho menos su mejor época. El contrato, oficializado el pasado año, se extiende durante diez temporadas y es el más importante de la historia de la entidad, que regresaba décadas después a ser vestido por la mediática marca germana.