Nuevas camisetas del Sevilla: todos los detalles de la equipación 2026/27

Pepe Jiménez Sevilla, 13 JUL 2026 - 21:00h.

La camiseta tiene un coste de 95 euros en la tienda oficial del Sevilla

El plan de Adidas para las camisetas del Sevilla de la temporada 2026/27

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El Sevilla ha anunciado este lunes las que serán sus nuevas equipaciones para la temporada 2026/27. Con Adidas como marca de distribución por segundo año consecutivo, la entidad hispalense apuesta por un modelo conservador en sus primeras camisetas para este nuevo curso... aunque con novedades.

Pendientes aún del nuevo patrocinador después de que Midea acabase su contrato, el Sevilla ha anunciado su nueva equipación completamente limpia. Con el blanco como color principal, como es habitual, los detalles que acompañan lucen de rojo y dorado -mucho menos predominante-.

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Como decíamos, el modelo conserva la línea de este primer curso con Adidas, pero cambia especialmente en el tipo de cuello y en los puños, ambos con detalles en rojo. Cabe recordar que la imagen ya fue filtrada hace meses, pero anteriormente aparecía con el logo de Midea en el centro.

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Así ha anunciado el Sevilla su nueva equipación:

"Dentro de la campaña 'Siempre con orgullo, Sevilla', el Sevilla FC vestirá en la temporada 2026/27 una primera equipación que rinde homenaje al principal símbolo de identidad del club, su escudo. Con un diseño limpio y minimalista, la camiseta apuesta por el innegociable y tradicional color blanco, en la cual resalta el centenario escudo sevillista en el pecho con un tamaño algo mayor al habitual, reforzando el orgullo de pertenencia y el sentimiento de identidad sevillista.

El tejido incorpora un sutil patrón de líneas en relieve que aporta textura y sofisticación sin perder la sobriedad del conjunto. Como no podía ser de otra forma, incorpora los característicos detalles en rojo, tanto en el cuello como al final de las mangas y en las célebres bandas de adidas sobre los hombros. Se suman, además, acabados en dorado con los que la marca ha querido hacer un guiño al legado, la ambición y la grandeza de Sevilla FC. La camiseta cuenta con tecnología CLIMACOOL, diseñada para maximizar la ventilación y la gestión de la humedad, ayudando a mantener el cuerpo fresco y seco mediante tejidos transpirables y paneles estratégicamente ubicados para favorecer el flujo de aire.

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En el interior del cuello, la inscripción ‘Sevilla FC’ completa un diseño concebido para representar la esencia más pura del club, donde cada detalle exhibe el orgullo de la familia sevillista por sus símbolos y por su imponente historia".