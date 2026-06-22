Basilio García Sevilla, 22 JUN 2026 - 15:27h.

La marca alemana esperará aún varias semanas para dar a conocer las equipaciones de forma oficial

Todos los cambios que Adidas prepara para la nueva camiseta del Sevilla 2026/27

Compartir







El Sevilla FC sigue el camino habitual de cada pretemporada. Siempre dentro de lo convulso de la situación societaria y social que vive la entidad, no queda otra que ir dando pasos adelante porque en poco menos de dos meses la pelota vuelve a rodar y se empiezan a jugar puntos que pueden y deben ser clave a final de temporada.

Cerrados el director deportivo y el entrenador, oficializados tres fichajes, fijadas las primeras fechas de la pretemporada, y lanzada ya la campaña de abonos, las miradas de los aficionados se van, como cada verano, a la presentación de las nuevas equipaciones para la 2026/27.

PUEDE INTERESARTE Filtran la primera equipación del Sevilla FC para la temporada 26/27

Serán, por segunda temporada consecutiva, de la marca Adidas, y precisamente la firma alemana será la que determinará el calendario de presentaciones de estas prendas, que no se conocerán de forma oficial hasta mediado el mes de julio.

Adidas ha adoptado una política por la que no presentará estas camisetas hasta que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá esté prácticamente finiquitado, aunque algunas, como las del Real Madrid, el Liverpool o el Bayern Múnich, ya se han dado a conocer.

PUEDE INTERESARTE Desvelan la segunda equipación del Sevilla para la 26/27, con un toque clásico de Adidas

El gigante germano viste en la cita mundialista a España, Argentina y Alemania, tres de las candidatas a alzar la Copa del Mundo, pero también diseña la ropa de las selecciones de Arabia Saudí, Argelia, Bélgica, Colombia, Curazao, Escocia, Japón, México, Qatar, Sudáfrica y Suecia. Es, con 14 selecciones, la marca más representada en Norteamérica. Se encuentra, por cierto, afectado por un problema de desabastecimiento de varias de sus prendas, al igual que le ha sucedido a su competidora Nike, que viste a 12 selecciones y que le va a 'arrebatar' su histórico contrato con Alemania una vez termine la cita mundialista.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid renueva con Adidas y Florentino Pérez consigue otro acuerdo millonario e histórico

Los diseños del Sevilla, a mediados de julio

Mientras tanto, en el Sevilla fechan la presentación de las nuevas equipaciones a mediados de julio. Tanto es así, que es posible que al primer partido amistoso -ante el Juventud de Torremolinos- no lleguen los nuevos diseños. Ese encuentro, que se jugará a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas, está fijado para el 11 de julio, cuando se estarán disputando los últimos partidos de los cuartos de final de la competición.

El diseño, no obstante, no es del todo una incógnita, pues en los últimos meses se han ido desvelando detalles de las que podrían ser las nuevas camisetas del Sevilla para la 2026/27, con especial aceptación entre los aficionados.

El club nervionense firmó el pasado año un acuerdo con Adidas para vestir a su equipo durante las diez temporadas siguientes, en unas condiciones muy ventajosas para la entidad y con la catalogación de equipo de primer nivel. Tras una temporada en la que no se personalizaron las camisetas sevillistas por falta de tiempo material, se espera con ansias la llegada de esta nueva versión de la zamarra del Sevilla FC.