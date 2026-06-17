Basilio García Sevilla, 17 JUN 2026 - 12:03h.

Es el equipo que más ha fichado de LALIGA EA SPORTS hasta el momento

Arouna Sangante, un fichaje más de club que de director deportivo

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La planificación de la próxima temporada para el Sevilla FC no es cosa sencilla. La situación económica de la entidad obliga a fórmulas imaginativas para conformar una plantilla competitiva y, de momento, José Ignacio Navarro se está moviendo rápido. En estos momentos, el nervionense es el equipo que más fichajes oficiales ha anunciado de toda LALIGA EA SPORTS.

Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, por ese orden, son ya jugadores del Sevilla, y en la recámara está un Patrik Mercado que fue confirmado en febrero, pero que tiene que pasar las pruebas médicas antes de que se haga oficial, y parece complicado que las supere tras haberse roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla hace menos de tres meses.

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Hay dos comparaciones que hablan bien del trabajo de la dirección deportiva sevillista, asumida oficialmente por José Ignacio Navarro la pasada semana, aunque el sevillano lleva ya meses planificando la próxima temporada con la retirada paulatina de sus funciones de Antonio Cordón. Ha heredado los dos jugadores adelantados por el pacense, Juan Iglesias y Sangante, y de la recomendación de Luis García Plaza ha llegado Jon Guridi, uno de los futbolistas que más partidos han jugado bajo las órdenes del madrileño.

El año pasado a estas alturas, el Sevilla no había hecho oficial ni un solo fichaje. Es cierto que hubo relevo radical en la dirección deportiva al cambiar a Víctor Orta por Antonio Cordón, lo que hizo que el club tardara más en activarse. Estaba cerrada la contratación de Alfon González por el vallisoletano, pero no fue oficial hasta el 1 de julio. De hecho, en los días previos se especuló con que podía ejecutar una cláusula para ‘romper’ su fichaje ante el interés de varios equipos italianos. Hasta el 12 de julio no se cerró la contratación de Gabriel Suazo, la primera operación de Cordón.

El más activo del mercado

Además, cuando quedan dos semanas para que se abra oficialmente el mercado de fichajes, el Sevilla es el equipo de LALIGA EA SPORTS que más fichajes ha oficializado. Un total de tres. Está clara la política de adelantarse a otros equipos por hombres que quedan libres el próximo 30 de junio, y así han llegado Guridi, Iglesias y Sangante.

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Hasta ahora, solo el FC Barcelona, el Real Madrid, el Levante, el Celta y el Valencia han firmado caras nuevas para el próximo ejercicio en LALIGA EA SPORTS, a falta de que se concrete si el Málaga o el Almería completan la nómina de 20 equipos. Merengues y ches son los únicos que han fichado a más de un futbolista.

De todos modos, a José Ignacio Navarro le queda mucho trabajo por delante y tiene que echarle muchísima imaginación para reforzar a un equipo en una situación económica muy delicada, teniendo que acertar también en las salidas para generar el espacio salarial necesario para poder inscribir a todos los fichajes y a las renovaciones que se deben producir en las próximas semanas.