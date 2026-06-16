Basilio García Sevilla, 16 JUN 2026 - 21:52h.

Senegal y Guinea-Bissau están acogidas al Acuerdo de Samoa, heredero del Acuerdo de Cotonú firmado en el año 2000

Arouna Sangante, un fichaje más de club que de director deportivo

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El Sevilla FC ha cerrado este martes su tercer fichaje de cara a la temporada 2026/27. Tras muchos meses de seguimiento, Arouna Sangante ha sido confirmado oficialmente como nuevo jugador nervionense. Llega libre tras acabar su contrato con el Le Havre francés, con la intención de que pronto se convierta en una figura de jerarquía en la zaga del equipo de Luis García Plaza.

Sangante tiene experiencia en el fútbol galo y da un salto a todo un histórico europeo. En horas bajas, eso sí, pero en el club tienen muchas esperanzas puestas en el jugador por lo que pueda aportar primero en el césped y después en la maltrecha tesorería sevillista. El central, además, cuenta con un punto importante a su favor, ya que no ocupa plaza de extracomunitario a pesar de que no tiene el pasaporte francés pese a vivir en el país vecino desde que era un niño.

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El futbolista nació en Mbao, en Senegal, y tiene doble nacionalidad, sí, pero la senegalesa y la de Guinea-Bissau. Pese a todo, no ocupa plaza de extracomunitario en virtud del Acuerdo de Cotonú, que establece que los naturales de los 79 países miembros de la Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico puedan jugar en España sin ocupar plaza de extranjero. En esta situación también se encuentran otros dos jugadores del Sevilla como Akor Adams y Chidera Ejuke.

Así, en estos momentos el Sevilla solo tendría una plaza de extranjero ocupada de cara a la temporada 2026/27, la de Gabriel Suazo. Marcao ya obtuvo la nacionalidad española en el mes de marzo, mientras que el otro extracomunitario, Alexis Sánchez, negocia aún su continuidad. También ocuparía una de estas plazas Patrik Mercado si el fichaje del ecuatoriano llega a concretarse, lo que está muy en el aire.

El Acuerdo de Cotonú y el de Samoa

Este tratado de intercambio comercial y de asistencia tiene el gran objetivo de reducir y, en el futuro, erradicar la pobreza de los países miembros de la Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico, y fue firmado en junio del año 2000 en Cotonú, en Benín. Este tratado, adoptado en España por las Cortes en 2006, finalizó en 2020, firmándose en 2023 un Acuerdo de Samoa que sirve de heredero y que entró en vigor en 2024 para los próximos 20 años. Sin embargo, en ese periodo de transición se adoptaron medidas transitorias, por lo que los los derechos de los jugadores de fútbol de esos países en Europa se mantuvieron mientras tanto.

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El 6 de octubre de 2007, en una medida impulsada por Ramón Calderón, entonces presidente del Real Madrid, y Ángel Torres, del Getafe, la RFEF estimó la petición de que los jugadores que habían nacido en alguno de los países referidos dejaran de ocupar plaza de extranjero, de lo que se beneficiaron Diarra y Uche.

Los países Cotonú

África: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Chad, Etiopía, República del Congo, República Democrática del Congo, Comoras, Costa de Marfil, Eritrea, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Togo, Tanzania, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabwe.

Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago.

Pacífico: Islas Cook, Fiji, Kiribati, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Índico: República de Maldivas.