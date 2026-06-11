Basilio García Sevilla, 11 JUN 2026 - 10:46h.

El delantero sevillista marcó un gol ante Portugal mostrando todas sus virtudes

Akor Adams no está por la labor de marcharse: "Estoy feliz en el Sevilla y tengo contrato"

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El Sevilla FC solo contará con dos mundialistas -Djibril Sow y Rubén Vargas- y medio -Orjan Nyland-, pero hay varios de sus jugadores que no estarán en la cita norteamericana que comienza este jueves, pero que sí han jugado con sus selecciones en los últimos días. El que más ha brillado ha sido Akor Adams.

El delantero sevillista ha participado en los dos últimos amistosos de Nigeria, dejando una buena imagen, y por fin se va de vacaciones, por lo que se incorporará a la pretemporada algo más tarde. Tras su buen final de temporada, con dos goles decisivos para conseguir la permanencia, jugó 45 minutos ante Polonia y, este miércoles, 80’ en el amistoso ante Portugal en Leiria, marcando un muy buen tanto.

En el minuto 37, se impuso físicamente a Gonçalo Inacio, estuvo más rápido que Dalot y Rúben Dias, y acabó aprovechando un servicio de Dele-Bashiru para batir con la zurda y por bajo a Diogo Costa. Una jugada que define todas sus virtudes, justo cuando el Sevilla le tiene en el escaparate para intentar con él la gran venta del verano. Sus 10 goles en LALIGA EA SPORTS y sus buenas actuaciones con Nigeria le ponen en el escaparate.

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Los comentarios en redes

El despliegue físico de Akor Adams en su gol en tierras lusas ha despertado numerosos comentarios en las redes sociales. Uno de los más llamativos, le compara con uno de los delanteros con mayor fortaleza física que ha pasado por el panorama futbolístico mundial. “Akor Adams acaba de intimidar a la defensa de Portugal y marcar un gol. Nigeria ha encontrado oficialmente a su Lukaku”, dice.

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“Akor Adams intimidó al defensor del Manchester United, Dalot, y luego marcó un golazo absoluto”; “brillante trabajo de Akor Adams”; o “Akor Adams marca un gol muy bueno” son algunos de los comentarios en las redes.

Recibió incluso el saludo y la felicitación inal de todo un icono como Cristiano Ronaldo, que sigue liderando a la selección lusa de cara a su asalta al Mundial en Norteamérica. Adams finaliza la temporada con diez goles con su club y seis más con Nigeria, con la que debutó en noviembre justo antes de marcharse a la Copa Africana de Naciones.