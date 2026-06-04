Basilio García Sevilla, 04 JUN 2026 - 10:15h.

La entidad se plantea la continuidad del chileno en condiciones similares a las de esta temporada

El trabajo 'oculto' de Alexis Sánchez desde su llegada al Sevilla

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La planificación deportiva del Sevilla FC para la temporada 2026/27 no va a ser sencilla. José Ignacio Navarro es la cabeza visible en estos momentos, y el club no contempla buscar en el mercado un nuevo director deportivo. Así, entre renovaciones, fichajes a coste cero y continuidades con salarios bajos, el sevillano va a ir conformando una plantilla que estará bajo los mandos de Luis García Plaza. En la tercera de las posibilidades entra un nombre que parecía descartado, pero que puede tener un futuro más largo en la entidad nervionense: el de Alexis Sánchez.

El chileno llegó en el tramo final del pasado mercado de fichajes. Tras desvincularse del Udinese, firmó por el Sevilla por un salario mínimo, con la idea de que pudiera aportar jerarquía al equipo y ayudar cuando las cosas pintaran bastos. Y lo ha hecho. Fue una apuesta de Antonio Cordón y de Matías Almeyda, pero cuando más ha rendido ha sido cuando el pacense iba soltando el mando de la dirección deportiva y el argentino fue destituido.

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En esas circunstancias, en el club no está descartado ni mucho menos que Alexis Sánchez siga una temporada más. El futbolista ha dado lo que se esperaba de él, con su importantísimo gol a la Real Sociedad y la asistencia a Akor Adams para ganar al Espanyol como grandes hitos. Cómo olvidar, también, la recuperación que propició la jugada del 2-3 definitivo en Villarreal.

Los condicionantes están claros. Alexis se quedará si mantiene el bajo salario con el que llegó y acepta que su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados. Como tantos jugadores de máxima calidad, es casi más difícil convencerle de lo segundo que de lo tercero.

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Los números de Alexis Sánchez

A sus 37 años -cumple 38 en diciembre-, Alexis ha participado en 30 partidos -28 de LALIGA EA SPORTS y dos de la Copa del Rey-, anotando cuatro goles y dando dos asistencias. Todo en apenas 1.400 minutos.

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Sus números no son malos, pero el físico le da para lo que le da, aunque solo se ha perdido cuatro partidos por lesión. Para un equipo que es probable que se juegue las papas en el tramo final, como este año, tiene mucho que aportar como ha quedado demostrado desde la llegada de Luis García Plaza. Su continuidad no es un disparate y, de hecho, tiene papeletas de producirse.