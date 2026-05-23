Pepe Jiménez Sevilla, 23 MAY 2026 - 23:35h.

El noruego reconoció que no ha sido un año nada fácil

Orjan Nyland podría marcharse a Alemania

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Orjan Nyland lo confirma. El guardameta todavía del Sevilla, titular este sábado ante el Celta, confirmó su salida de la entidad blanquirroja el próximo 30 de junio tras finalizar su contrato y dejó una bonita despedida ante los medios oficiales de la entidad.

En un perfecto español, Orjan Nyland reconocía que, como los dos cursos anteriores, la temporada no ha sido nada fácil, ni en lo global, ni en lo personal, donde reconocía que "he intentado dejarme el alma en cada entrenamiento, en cada partido que me ha tocado jugar, pero no ha sido fácil".

Poco a poco el noruego se iba emocionando y casi sin preguntarle sobre su futuro, Nyland comenzó a decir que "me gustaría dar las gracias a todas las personas que he conocido aquí, a los aficionados que nos han apoyado". "Ha sido un orgullo para mí defender este escudo, ahora toca otra cosa, pero siempre voy a llevar al Sevilla en mi corazón. Yo no nací sevillista, pero voy a morir como uno de ellos. Gracias por todo", comentaba.

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"Me encanta la ciudad, el club, obviamente nos hubiese gustado pelear por otras cosas, pero en lo malo también hemos visto cómo está la gente, los trabajadores, la afición... hemos conseguido todo porque estábamos juntos", añadía antes de marcharse diciendo que "sé que es difícil, pero estoy seguro que el Sevilla va a volver donde se merece".

Orjan Nyland cierra su etapa en Sevilla tras muchas luces y sombras, tras actuaciones de mucho mérito y otras muy criticadas por errores o situaciones puntuales. Este sábado no fue diferentes y es que tras alguna buena acción, el noruego falló en el tanto celeste, quedando señalado en su última gran cita como blanquirrojo.