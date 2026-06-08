Basilio García Sevilla, 08 JUN 2026 - 11:38h.

El delantero frena los rumores de que vaya a fichar por el Olympique de Marsella

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Uno de los activos más interesantes que tiene el Sevilla FC en el mercado es su delantero. Akor Adams ha sido fundamental para lograr la permanencia, y así lo atestiguan los dos goles que marcó ante el RCD Espanyol y el Villarreal CF que le sirvieron al equipo para conseguir dos victorias fundamentales.

El club está necesitado de vender, y sus 10 goles en LALIGA EA SPORTS le convierten en una pieza apetecible. Conjuga virtudes, como su remate, con carencias, como su lectura del juego, pero su edad (26 años) y su imponente físico son puntos a tener en cuenta para los clubes que buscan un delantero de referencia.

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Sin embargo, Akor Adams no parece estar dispuesto a marcharse. El Sevilla, cuando Víctor Orta era director deportivo, le fue a buscar para sacarle de una situación personal complicada como la que vivía en el Montpellier, y está feliz en Nervión. Se le nota en sus gestos durante los partidos. Así, desde la concentración de su selección ha dejado claro que en sus planes no está marcharse. “Estoy feliz en el Sevilla y tengo contrato”, ha dicho en palabras a Footy África.

“No es algo que me preocupe ahora mismo. Tengo contrato con el Sevilla y acabamos de pasar una temporada difícil, así que no es momento de centrarse en esas cosas”, añadía Akor Adams.

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La oferta del Olympique de Marsella

De hecho, ya se han producido rumores de que el delantero nigeriano pueda fichar por todo un grande del fútbol francés como el Olympique de Marsella -donde podría volver a coincidir con Neal Maupay-, pero según él, no hay nada. “No he oído nada al respecto, pero estamos en pleno mercado de fichajes y siempre hay muchos rumores”.

Akor Adams fue fichado en enero de 2025 por 5,5 millones de euros, acaba contrato en 2029 y su valoración en Tranfermarkt es de 15 ‘kilos’. Por una cifra cercana saldría generando una plusvalía, y en el Sevilla todo está en venta.