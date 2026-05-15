Akor Adams, Jugador Hyundai de la jornada 36 de LALIGA EA Sports

Andrea Esteban 15 MAY 2026 - 13:46h.

El delantero del Sevilla suma diez goles ligueros esta temporada

Por qué Akor Adams entrenó descalzo con el Sevilla FC

Compartir







El Sevilla encontró en Akor Adams el gol y el carácter que necesitaba en uno de los momentos más delicados de la temporada para lograr una importantísima victoria frente al Villarreal. El delantero nigeriano fue decisivo en la jornada 36 de LALIGA EA Sports y se llevó el reconocimiento como Jugador Hyundai tras volver a liderar al conjunto hispalense con otro tanto clave.

Akor Adams se ha convertido en una de las grandes noticias positivas del Sevilla en este tramo final del campeonato. El atacante africano sigue respondiendo cada vez que tiene minutos y ya suma diez goles en LALIGA, varios de ellos saliendo desde el banquillo.

Un delantero diferencial para el Sevilla

La importancia de Akor Adams va mucho más allá de los números. Su impacto físico, su capacidad para atacar espacios y su olfato dentro del área han dado aire a un Sevilla que necesitaba referentes ofensivos en plena pelea por los objetivos del curso.

El delantero ha marcado ante equipos como el Atlético de Madrid, Athletic Club, Rayo Vallecano o Espanyol, confirmando que aparece en escenarios importantes.

Además, el atacante nigeriano se ha quedado muy cerca de un registro histórico en Nervión: ya suma cinco goles saliendo desde el banquillo, a uno del récord sevillista en el siglo XXI.

Akor Adams se gana a Nervión

Tras un inicio con dudas, el exdelantero del Montpellier ha terminado explotando en el tramo decisivo de la temporada. Su crecimiento también coincide con la confianza recibida desde el club y desde el cuerpo técnico.

El propio jugador reconoció hace semanas que uno de sus grandes referentes en el Sevilla es Frédéric Kanouté, una leyenda a la que estudió antes de aterrizar en Nervión.