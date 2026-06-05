David Torres Valencia, 05 JUN 2026 - 11:11h.

"Para mí el Levante UD era muy importante, no me parecía correcto salir gratis"

Las lágrimas de Vicente Iborra tras el épico empate del Levante ante la Real Sociedad

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Vicente Iborra se acaba de retirar (julio de 2025). Este año pasado fue segundo entrenador del Levante, primero con Julián Calero, después con Álvaro Del Moral y finalmente con Luis Castro. El exfutbolista incluso, ejerció de primer técnico, ya que el entrenador portugués Luís Castro estuvo sancionado por acumulación de cinco amarillas. Su paso por los banquillos es todavía fugaz y más si se compara con sus tiempos de jugador.

Cuando se retiró del fútbol profesional a los 37 años tras una laureada carrera profesional de casi dos décadas, que ha incluido títulos con el Sevilla y el Villarreal y dos ascensos a Primera con el Levante, comunicó que seguirá en el club como asistente principal del técnico del primer equipo por aquel entonces, Julián Calero.

Internacional sub 21, Iborra colgaba las botas tras haber conquistado cuatro ediciones de la Liga Europa, tres de ellas con el Sevilla y una con el Villarreal, de haber ganado la Liga Conferencia con el Olympiacos y de haber puesto la guinda a su carrera con un segundo ascenso del Levante a Primera esta campaña.

Iborra un granota que no podía fichar por el Valencia CF

Formado en las categorías inferiores del club valenciano, Iborra debutó como profesional 2008, primero en la Copa y luego en la Liga, y militó las siguientes cinco campañas en el primer equipo 'granota', siendo una pieza clave en el ascenso a Primera de 2010 y después de las mejores temporadas del Levante en Primera.

Fichó por el Sevilla en 2013 y estuvo en el club andaluz cuatro exitosas campañas. Después jugó dos en Leicester y otras cuatro campañas en el Villarreal antes de un primer regreso al Levante. Tras quedarse sin poder conducirle al ascenso en el último momento, recaló en el Olympiacos y regresó de nuevo al Levante el pasado verano para, ahora sí, guiarle de nuevo a Primera al club de su vida. En esta azarosa carrera, además, tuvo oportunidad de fichar por el Valencia CF, pero no lo hizo por ética.

"Fue en 2012, meses antes de ser fichado por el Sevilla, pude haber esperado un año e irme libre al Valencia CF", explica antes de asegurar que no lo hizo porque "no me parece ético, no me parece correcto la forma de salir. Para mí el Levante era muy importante y afortunadamente vino el Sevilla y pagó la cláusula y lo que viví en Sevilla fue espectacular. Para mí el Levante era muy importante y en caso de salir no era la mejor de las maneras".