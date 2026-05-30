Alberto Bravo 30 MAY 2026 - 10:35h.

El lateral izquierdo tiene contrato con el Celta hasta junio de 2028

El Celta se prepara para afrontar una larga batalla con los Wolves por Fer López

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VigoCinco son los jugadores que deberán regresar a la dinámica del Celta de Vigo en el arranque de la pretemporada, el próximo 6 de julio, tras concluir sus periodos de cesión en otros equipos. Se tata de Carlos Dotor, Unai Núñez, Carles Pérez, Damián Rodríguez y Manu Sánchez. Este último cuajó una notable temporada en el Levante UD. A pesar de sus buenas actuaciones su continuidad en Vigo parece descartada al no entrar en los planes de Claudio Giráldez. Su destino podría ser de nuevo el Ciutat de Valencia.

El presidente de la entidad granota, Pablo Sánchez, confirmó el deseo del club de seguir contando con el lateral izquierdo madrileño: "Manu Sánchez y Matías Moreno han sido titulares e importantes. Es difícil encontrar ese compromiso y personalidad. A mí también me encantaría que siguieran, pero habría que hablar con los clubes y ver su situación".

La intención del Levante UD, que no ejecutará la opción de compra que pactó con el Celta de Vigo el pasado verano, es negociar una nueva cesión. Los de Orriols no pagarán los alrededor de cuatro millones de euros que firmaron con el club vigués. Buscarán un nuevo acuerdo en forma de préstamo. Por su parte en A Sede se anhela cerrar un traspaso por un futbolista que tiene muy difícil jugar bajo las órdenes de Claudio Giráldez.

Este curso Manu Sánchez disputó 2.818 minutos en 33 partidos de Liga haciendo un gol y una asistencia. La pasada, cedido en el Deportivo Alavés, también jugó 33 encuentros con un total de 2.640 minutos. En Mendizorroza solo hizo un gol. Dos cesiones más que satisfactorias que no le han valido para regresar a Vigo con opciones de pelear un puesto en la banda izquierda.

En su única temporada en Vigo disputó 26 partidos dando cinco asistencias. La inmensa mayoría fueron bajo las órdenes de Rafa Benítez. Claudio Giráldez tomó las riendas del primer equipo en la jornada 29 de Liga ante el Sevilla FC en el Sánchez Pizjuán. En esas 10 jornadas disputó 189 minutos en solo tres partidos.

Manu Sánchez llegó a Vigo como parte del pago que hizo el Atlético de Madrid por el fichaje de Javi Galán, que se ha ofrecido a volver al Celta. El club rojiblanco pagó alrededor de cinco millones de euros por el lateral extremeño más Manu Sánchez. El defensa firmaba un contrato de cinco temporadas. Por ahora suma dos cesiones consecutivas. Este verano todo apunta a que el lateral de 25 años volverá a salir de Vigo. La preferencia del Celta es mediante un traspaso mientras que el Levante UD buscará un nuevo préstamo.