Alberto Bravo 29 MAY 2026 - 16:22h.

El jugador se rompió el ligamento cruzado en el partido de la Copa de Campeones ante la UD Las Palmas

Anthony Khayat: "El fútbol no es justo"

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VigoEl Celta de Vigo ha informado que Anthony Khayat ha sido operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador se lesionó en A Madroa durante la disputa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones ante la UD Las Palmas con el Juvenil del Celta. Ahora deberá afrontar un largo proceso de recuperación que le hará perderse la práctica totalidad de la temporada 2026/27.

Fue el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor García Cota, quien intervino al centrocampista nacido en Líbano aunque internacional por Emiratos Árabes Unidos, en el hospital Fremap de Vigo. La intervención, realizada este jueves, ha sido un éxito. Este viernes ha recibido el alta médica pudiendo abandonar el hospital.

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Ahora deberá afrontar un periodo de baja que los galenos celestes estiman en unos ocho meses. Esto situaría su regreso a los terrenos de juego en los últimos días del mes de febrero o comienzo del mes de marzo. De esta manera Anthony Khayat se perderá casi toda la temporada que viene en la que formaá parte del Celta Fortuna.

Comunicado oficial

El jugador del Celta Fortuna, Anthony Khayat, fue intervenido quirúrgicamente en el día de ayer en el Hospital Fremap de Vigo para tratar la lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

La intervención fue realizada por el jefe de los servicios médicos del club, el Dr. Cota, y transcurrió sin complicaciones. El celeste recibió el alta hospitalaria durante la jornada de hoy e iniciará en los próximos días el correspondiente proceso de rehabilitación. Se estima un tiempo de baja de en torno a los ocho meses.

El Celta le desea una pronta y fructífera recuperación.