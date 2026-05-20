Alberto Bravo 20 MAY 2026 - 14:05h.

El centrocampista estará alrededor de diez meses de baja

Parte médico de Anthony Khayat

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VigoEl Celta de Vigo anunció este martes que Anthony Khayat se había roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El mediocampista libanés, pero internacional por Emiratos Árabes Unidos, deberá afrontar un largo periodo de recuperación antes de poder volver a los terrenos de juego. Tras conocerse la pésima noticia el futbolista confesó que "el fútbol no es justo".

"No es la forma en que quería terminar la temporada, pero siempre orgulloso y agradecido por este equipo", escribió en su cuenta de Instagram. A pesar del duro varapalo recibido quiso mandar un mensaje de esperanza: "Un día menos para estar de vuelta".

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Son muchos los mensajes de apoyo que ha recibido Khayat. Desde Michel Salgado, propietario del Fursan Hispania donde se formó antes de saltar al Celta, a Aldrine Kibet, Gavián, Cristian Carro, Hugo Burcio, Anxo Rodríguez o Bernard Somuah. Todos coincidieron en que tras esta dura lesión "volverás más fuerte".

La gravísima lesión se produjo la semana pasada, durante la disputa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil ante la UD Las Palmas. Corría la primera mitad cuando el organizador se fue al suelo cuando apenas habían pasado diez minutos del encuentro. En un encontronazo fortuito ante un rival se llevaba la peor parte.

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Con contrato hasta junio de 2028 Anthony Khayat es una de las grandes promesas de la cantera viguesa. Este curso ya había disputado 14 partidos con el Celta Fortuna en Primera Federación. En el Juvenil de Berto Suárez sumaba 23 partidos con cinco goles.

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Ahora estará cerca de un año de baja para recuperarse de la rotura del ligamento cruzado ya que en futbolistas jóvenes el plazo de recuperación es sensiblemente superior. Se espera que pueda estar disponible para afrontar el último tercio de la temporada 2026/27 con el Celta Fortuna.