Alberto Bravo 20 MAY 2026 - 13:20h.

El meta de 20 años ha debutado esta temporada con el Fortuna en Primera Federación

Anthony Khayat se rompe el cruzado

Compartir







VigoEl Celta de Vigo ha hecho oficial la renovación del contrato de Marcos González hasta junio de 2030. El portero de 20 años amplía su vinculación con la entidad celeste tras ascender esta temporada al Celta Fortuna. El de Nigrán debutó este pasado fin de semana con el filial en la derrota en Balaídos ante el Lugo.

Formado en A Madroa desde infantiles el portero fue ascendiendo en las categorías inferiores celestes hasta llegar al Juvenil de División de Honor con el que jugó 40 partidos en tres temporadas. Este pasado verano el club decidió que formase parte del Fortuna junto a Coke Carrillo y Caio Barone.

PUEDE INTERESARTE El Celta baraja el regreso de Brais Méndez

Con su renovación el Celta tiene un total de siete porteros con contrato en vigor entre el primer equipo y el Fortuna. Se trata de Andrei Radu, Iván Villar, Marc Vidal, Coke Carrillo, Caio Barone, Marcos González e Izan Server, que ascenderá este verano al filial desde el Juvenil de División de Honor. Alguno de ellos tendrá que salir del club.

PUEDE INTERESARTE El Celta irrumpe por el fichaje de Aleix Febas

Comunicado oficial

Marcos González amplía su vinculación con el Celta hasta 2030, reafirmando así la apuesta del club por el talento Feito na Madroa para afianzar las filas del filial celeste.

Natural de Nigrán, Marcos llegó a A Madroa en categoría infantil, con tan solo 14 años. Desde entonces, ha ido pasando por cada uno de los peldaños de la base hasta convertirse en uno de los guardametas del Celta Fortuna, donde precisamente debutaba este fin de semana dejando muy buenas sensaciones.

PUEDE INTERESARTE Jorge Pérez y Ángel Davila, dinamita para el Celta Fortuna

Juventud, compromiso y talento definen a un futbolista que seguirá formando parte del presente y del futuro del club y que, a sus 20 años, representa a la perfección la identidad de A Canteira.

Con esta renovación, el Celta reafirma su compromiso con los jugadores de la casa como pilares fundamentales en la construcción del proyecto deportivo celeste.

Parabéns, Marcos!