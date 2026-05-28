Alberto Bravo 28 MAY 2026 - 15:31h.

Hugo González, Óscar Marcos y Álvaro Marín están completamente recuperados

El Celta recalcula su presupuesto: "Necesitamos hacer una venta de 16 millones para cuadrar los números"

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VigoFredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a LALIGA HYPERMOTION. Los vigueses se medirán al CE Europa en Can Dragó con el factor campo a su favor. El técnico de Cangas do Morrazo aseguró que a pesar de ello no piensan especular: "Nuestra idea es salir a ganar desde el minuto uno".

Convocatoria: "Llegamos bien. Es una de las primeras veces durante la temporada en la que podemos disponer de prácticamente toda la plantilla. Tenemos la duda de Gavián, que pasó un proceso vírico y estuvo con fiebre estos días, pero hoy ya entrenó sobre el césped y esperamos que pueda estar disponible para el domingo".

Hugo González, Burcio y Óscar Marcos: "Médicamente no podía jugar. Tenía una pequeña elongación detectada tras una resonancia, una lesión de una semana aproximadamente. Ya se reincorporó al grupo y no tendrá problemas para llegar. En cuanto a Hugo Burcio, decidimos reservarlo porque tenía cuatro amarillas y no quisimos arriesgar a un jugador importante para nosotros. Ya estará disponible. Óscar Marcos también está entrenando con normalidad tras la lesión que sufrió ante el Lugo".

Álvaro Marín: "Está bien. Notó una pequeña sobrecarga en el isquio antes del partido, pero decidimos que jugara de inicio. Después vimos que no estaba cómodo y preferimos cambiarlo pensando en el playoff. Las pruebas salieron limpias y ya entrena con normalidad".

Andrés Antañón: "Estuvo dos meses compitiendo poco y eso siempre afecta al ritmo físico, pero es un profesional ejemplar. Se cuida muchísimo y trabaja más que nadie. Creo que los dos últimos partidos ya le dieron el ritmo competitivo que necesitaba y llega en muy buenas condiciones al playoff".

Tarjetas para el playoff: "Los jugadores empiezan limpios y se sanciona con tres tarjetas amarillas. Es decir, para perderte un partido de la final tendrías que acumular tres amarillas en las eliminatorias previas".

Cómo se encuentra el Fortuna: "Estamos muy ilusionados. El Celta B disputó muchos playoffs de ascenso, pero nunca consiguió subir. Para nosotros es un premio a la gran temporada que hicimos. Estuvimos muchísimas jornadas en puestos de playoff y en la segunda posición. Fuimos capaces de mantenernos ahí pese al empuje de rivales muy fuertes".

Playoff para un equipo joven: "Son partidos de máxima exigencia y una experiencia muy importante para el crecimiento de los jugadores. Muchos van a disputar un playoff por primera vez, pero vamos a competir y a ver hasta dónde podemos llegar".

CE Europa: "Es un rival muy complicado, con mucho oficio y muchos registros futbolísticos. Puede jugar directo, tiene futbolistas físicos y también jugadores con talento y gol. Está muy bien trabajado. Además, cuentan con una afición importante y con mucha historia detrás".

Estadio: "Prefiero jugar en Can Dragó antes que en un campo de césped artificial, como hicieron en la primera vuelta. Aunque no sea su estadio habitual, ya llevan muchos partidos allí y están adaptados".

Factor campo: "A un equipo con experiencia puedes transmitirle que el empate sirve, pero nuestros jugadores vienen formados desde pequeños para salir siempre a ganar. Sería un error plantear el partido pensando en aguantar. Nuestra idea es ir a Barcelona a ganar desde el minuto uno".

Acostumbrados a las remontadas: "Sin duda. El equipo aprendió a competir en situaciones difíciles. Fuimos capaces de remontar partidos y ganar incluso en inferioridad numérica. Eso nos dio madurez, confianza y mucha regularidad. No perdimos dos partidos seguidos en toda la temporada".

Celtismo: "Seguro que habrá celtistas en Barcelona. También familiares y gente de Vigo que viajará. Estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos durante toda la temporada".

Momento del Fortuna: "Pienso que llegamos en un buen momento. Aunque de los últimos cinco partidos solo ganamos uno, competimos bien. Ante Osasuna y Lugo merecimos más, y en Baracaldo empatamos en un campo muy complicado haciendo un partido serio".

Partido: "Va a ser un encuentro muy físico e intenso, en un campo de dimensiones más reducidas de lo habitual. Habrá muchas acciones cerca de las áreas y el balón parado tendrá mucha importancia. Tenemos que evitar conceder situaciones peligrosas y llevar el partido a nuestro escenario de control".

Ascenso: "En este tipo de partidos los pequeños detalles marcan la diferencia. Hace falta madurez y oficio. Nosotros tenemos mucho talento ofensivo, pero debemos ser sólidos defensivamente para conceder poco".

Rendimiento del Fortuna: "No, para nada. El equipo cambió muchísimo. Se marcharon trece futbolistas y muchos tenían muchísimo peso dentro del vestuario. Quedó un grupo muy joven e inexperto, pero hubo jugadores que dieron un paso adelante y el buen inicio de temporada nos dio muchísima confianza".

Fortalezas de equipo: "Quizá no tengamos tanto talento como otros años, pero sí un gen competitivo muy fuerte. El equipo tuvo mucha hambre y eso nos dio muchísimos puntos durante la temporada".

Respaldo del club: "Marco Garcés y Alex Otero estuvieron con nosotros en el vestuario para felicitar al equipo por la temporada y transmitirnos optimismo. Nos dijeron que tenemos la oportunidad de hacer historia".

Importancia de los veteranos: "Muchísima. Desde la pretemporada les trasladamos a los capitanes la importancia de su rol en un grupo tan joven. Tenemos un vestuario muy sano, que convive muy bien y eso ayuda muchísimo cuando llegan las dificultades".