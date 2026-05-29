Alberto Bravo 29 MAY 2026 - 15:28h.

El gol de Williot Swedberg al Real Madrid no fue elegido entre los mejores de la temporada

Williot Swedberg, la joya del Celta en el mercado de fichajes

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VigoEl Celta de Vigo tiró de ironía para mostrar su sorpresa por ver como el gol de Williot Swedberg en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid no entraba entre los 20 mejores de la temporada en LALIGA EA SPORTS. LaLiga eligió otros en lugar de la acción protagonizada por el pase sin ver de Iago Aspas para que el extremo sueco condujese el balón hasta la línea de gol de la portería defendida por Thibaut Courtois.

Con una cara de un demonio sonriendo el Celta citaba al post de X donde LaLiga publicaba un largo vídeo con los que ellos consideraban los mejores 20 goles de la temporada. Sorprende también que la vaselina de Borja Iglesias sobre Jan Oblak en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Una sola pregunta para trolear a la patronal: "¿Computa esto como tiro a puerta, al menos?".

Y es que la realidad es que Williot Swedberg solo empuja el esférico tras recibir el pase de Iago Aspas y regatear a Thibaut Courtois. El sueco hizo los dos goles de la victoria del Celta en el Santiago Bernabéu por 0-2 ante el Real Madrid.

El atacante sueco, uno de los jugadores con mayor valor en el mercado de fichajes de la plantilla del Celta, cerró la temporada con diez goles y siete asistencias en 1.975 minutos repartidos en 41 partidos. Una gran temporada que no le ha valido para ser citado por Graham Potter para disputar con Suecia el Mundial de Estados Unidos, México y Canada.

Con contrato hasta junio de 2029, renovado hace escasos meses, el Celta mantiene el control por el atacante de 22 años. El club solo se plantearía desprenderse de Williot Swedberg por cantidades que superen ampliamente los 20 millones de euros. El extremo siempre es uno de los jugadores que más interés despierta en otros clubes aunque su gol en el Santiago Bernabéu no sea uno de los 20 más bonitos de la temporada.