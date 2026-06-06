El Sevilla retoma la negociación para renovar a Andrés Castrín hasta 2030

Álvaro Borrego 06 JUN 2026 - 12:41h.

El club paralizó cualquier movimiento mientras negociaba la venta y la próxima semana retomará la negociación para acordar la renovación de su contrato

El Sevilla valora renegociar los contratos de Nianzou y Jordán

Compartir







El Sevilla FC ya se mueve para asegurar el futuro de los jóvenes valores de la entidad, reafirmando su apuesta por los canteranos. Será esta la principal vía de crecimiento de la entidad a medio plazo, con el propósito de concretar ventas que generen casi el 100% de plusvalías. Uno de los mejores exponentes del club es Andrés Castrín, cuyo tramo final de temporada invita al club a darle el lugar que se merece. Tanto es así que, según los compañeros de Orgullo de Nervión, la entidad ha citado a sus representantes para la próxima semana con el fin de retomar, y cerrar, la negociación para sellar su renovación hasta 2030, confirmando la información que avanzó ElDesmarque el pasado 14 de abril.

El club quiere premiar así el buen desempeño de Andrés Castrín, que solo un año después de llegar procedente del CD Lugo -a cambio de 200.000 euros- se ha hecho con un hueco en el primer equipo. El lucense ha ido participando de forma intermitente a las órdenes de Matías Almeyda, mientras que Luis García Plaza le ha dado ya el 75% de los minutos de los partidos que ha dirigido.

En total, Castrín suma 22 partidos con el Sevilla, 21 de ellos en la actual temporada, y en el tramo final de temporada ganó el protagonismo que le negó Almeyda tras la eliminación de la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés. Su partido ante el Atlético de Madrid fue francamente bueno, llegó a sumar cinco titularidades seguidas y terminó siendo uno de los grandes salvadores del equipo, anotando el gol decisivo contra el Espanyol, sin el cual hoy el club se habría dado de bruces con la segunda división.

Hay un detalle, además, a tener en cuenta, y es que el futbolista ha cumplido 23 años este mes de mayo, por lo que no podrá alternar el filial con el primer equipo en la temporada 2026/27. Así, la renovación llevará aparejada la consideración como futbolista de la primera plantilla.