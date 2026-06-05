Joaquín Anduro 05 JUN 2026 - 21:33h.

Monchi reconoce que sigue la actualidad del Sevilla desde la distancia

Sergio Ramos y el posible regreso de Monchi al Sevilla junto a él: "Tenemos nombres muy importantes"

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La venta del Sevilla FC sigue en el aire después de la ruptura de las negociaciones entre los actuales propietarios y el fondo encabezado por Sergio Ramos y las explicaciones del exfutbolista del cuadro hispalense en su comparecencia. Este advirtió de que la situación aún es reconducible y esto espera también una leyenda del club como Monchi, que lamenta todo lo que está rodeando últimamente al equipo.

El nuevo director deportivo del Espanyol ha concedido una entrevista a Rac1 en la que también ha hablado sobre el conjunto hispalense además del mercado perico, ha reconocido que sigue aún la actualidad de su exequipo: "Yo soy sevillista, ya lo he dicho muchas veces, pero ahora mi club es el Espanyol aunque obviamente sigo lo que está pasando y no es lo que todos desearíamos".

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"La distancia te hace no estar en el día a día y no saber exactamente qué es lo que pasa pero, ojalá, por el bien de un club que aprecio mucho, encuentren el camino. Creo que ahora es difícil de ver dónde quieren llegar", deseó Monchi después de oficializarse hace unas semanas su regreso al fútbol español tras su experiencia en el Aston Villa.

Preguntado por la oferta del fondo con Sergio Ramos como cara visible, con el que también se vinculó, el cañaílla sólo puede esperar que todo se resuelva de la mejor forma para el Sevilla FC: "No sé qué ha pasado con la oferta de Sergio Ramos pero a mí me gustaría que llegaran a una decisión que sea lo más razonable para el club. Estos últimos han sido unos años difíciles".

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Monchi compara su llegada al Espanyol con su arranque en el Sevilla

Ahora, Monchi afronta esta nueva etapa en el Espanyol con el que buscará dar un paso adelante después de la sufrida salvación de la pasada campaña tras una primera vuelta de Champions. Tras confirmar a Manolo González como su entrenador, el isleño comparó la situación del conjunto catalán con la del Sevilla cuando tomó las riendas de la dirección deportiva andaluza hace ya más de un cuarto de siglo.

"En el Sevilla se hicieron las cosas bien, pero también empezamos desde muy abajo y fuimos poco a poco. También hay que entender que en toda esa trayectoria habrá momentos de dudas, porque es muy difícil que todo salga bien", explicó el directivo espanyolista, que adelantó un gran número tanto de entradas como de salidas.