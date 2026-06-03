Pablo Sánchez 03 JUN 2026 - 11:15h.

La doble faceta de Monchi con Alan Pace en el Espanyol y el Burnley

El club ya se mueve desde sus oficinas

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Monchi ya está a los mandos de la dirección deportiva del Espanyol. Por delante, mucho trabajo que hacer. El de San Fernando tiene muy presente la prioridad del club de aligerar plantilla a la par que elevar el nivel con los jugadores que vayan aterrizando. En este sentido, el club quiere nutrir prácticamente todas las posiciones.

Tal y como desgrana Mundo Deportivo, Monchi ya tiene claras las posiciones que necesita cubrir en el mercado, atendiendo también a los jugadores que vayan saliendo próximamente, la decisión que se tome con los chicos que llegan de sus respectivas cesiones y aquellos que serán libres o volverán a sus equipos a partir del 30 de junio.

En este sentido, Monchi acometerá la llegada de un portero, un central, un lateral zurdo, un mediocentro, un par de extremos y un delantero que complete el ataque. Ante esta planificación, el director deportivo perico se guarda un as bajo la manga. Si la economía lo permite, su intención es la de nutrir el plantel con un mediocentro y un central más. De esta manera, hasta nueve futbolistas podrían llegar en verano al RCDE Stadium.

La decisión sobre los cedidos

La finalización de una temporada también supone la vuelta a casa de aquellos jugadores que han estado a préstamo en otros clubes, bien por falta de espacio en la plantilla o bien por darle minutos desde abajo en su progresión hacia el primer equipo. Hasta nueve jugadores recuperará el Espanyol en los próximos días. Nueve piezas que encajar y con las que sentarse a decidir qué camino tomar. Más tarea para Monchi en un verano cargado de deberes.

Vuelven tras cesión Hugo Pérez, Pablo Ramón, Hinojo, Gragera, Justin Smith, Bauza, Javi Hernández, Marcos Fernández y Omar Sadik.