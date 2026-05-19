La doble faceta de Monchi con Alan Pace en el Espanyol y el Burnley

Celia Pérez 19 MAY 2026 - 14:18h.

Consejero consultivo del cuadro inglés

Más de diez equipos de LALIGA pueden cambiar de entrenador: Monchi zanja una de las dudas

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El Espanyol consiguió este domingo la salvación y poner así punto y final a un tramo una temporada que se le estaba complicando más de lo esperado. A fala de una jornada los de Manolo González se impusieron a Osasuna y certificaron la permanencia que les permite poner el punto de vista en la planificación de la temporada 2026/27 bajo la dirección de Ramón Rodríguez 'Monchi'.

Con el equipo salvado, la próxima campaña viene con cambios que ya han empezado. Monchi es, desde hace una semana, el nuevo director general deportivo del Espanyol, aunque según cuenta el diario AS, asumirá también como consejero consultivo del Burnley, el otro club presidido por Alan Pace. Eso sí, su dedicatoria casi completa estará puesta en el conjunto perico, aunque será una figura externa del club inglés, en la que participará cuando sea oportuno.

Los asuntos pendientes a resolver en el Espanyol

Por el momento, en cuanto a futbolistas, este verano terminan su vínculo con la entidad catalana el central Fernando Calero, el lateral Carlos Romero, el extremo belga Cyril Ngonge y los centrocampistas Ramon Terrats y el congoleño Charles Pickel. Lo que sí parece estar más claro es el asunto del entrenador, en el que seguirá contando con Manolo González. El técnico perico es muy querido en el club y todo apunta a que continuará al frente del proyecto la próxima campaña.

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Otra de las incógnitas es el papel que jugará el actual director deportivo, Fran Garagarza, en la ecuación, que hasta ahora ha logrado los objetivos con un presupuesto muy limitado. Actualmente, Garagarza está de baja tras sufrir un infarto el pasado mes de noviembre. Tiene un año más de contrato.

El club catalán no ha avanzado todavía la dimensión del proyecto, sus objetivos o la inversión de cara al próximo curso. Será la primera campaña que inicie, desde el principio, el presidente de la entidad, Alan Pace, que compró el club blanquiazul el pasado mes de julio de 2025