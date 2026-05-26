Fran Fuentes 26 MAY 2026 - 13:44h.

El nuevo director deportivo explica que el técnico ha renovado automáticamente al confirmarse la permanencia

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Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, ha comparecido en su presentación como nuevo director deportivo del RCD Espanyol. El nuevo responsable del proyecto perico ha ratificado a Manolo González como técnico del primer equipo después de lograr la salvación. Y eso que no las tenía todas consigo, ya que el periplo de cuatro meses sin ganar hicieron mella en sus posibilidades de continuar al frente del equipo. Y eso que salieron varios nombres a la palestra para sustituir al técnico catalán.

De este modo, Monchi confirma que Manolo González seguirá al frente del equipo: "Sí, Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para que, junto con la aportación de nuestro presidente, el consejo de administración, ejecutivos importantes y empleados del club, junto a la dirección deportiva, podamos construir un proyecto sólido. Manolo, desde el primer momento, la primera vez que hablé con él, si tenéis la oportunidad de preguntarle, sabéis que la confianza ha sido absoluta", explica.

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En este sentido, el director deportivo admite que su confianza ha ido variando con el paso de las semanas: "Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estas últimas dos semanas que he estado presente en el día a día del equipo y del club. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que todos deseamos", anhela.

Del mismo modo, Monchi deportivo explica que todas las partes anhelan un paso adelante para el Espanyol: "Tenemos que aspirar a ser lo más ambiciosos posible, pero con los pies en el suelo, porque esto es fútbol. Yo creo que, si somos capaces de crear la estructura necesaria, darle continuidad a muchas cosas que ya tiene el club y aportar la experiencia que, después de tantos años en el fútbol, puedo aportar, podemos soñar con un club ambicioso y acorde a lo que la masa social de esta entidad desea, y a la historia de este club", razona.

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Asimismo, revela que estas semanas le han servido para trazar un plan para el mercado de fichajes: "Me falta sentarme con las personas importantes en la planificación, que es la que debe ser clave a la hora de decidir qué posiciones, qué perfiles necesitamos contratar. También me quiero reunir con la gente que ha trabajado durante todo el año y a partir de ahí hacer una fotografía de lo que queremos que sea la plantilla 26/27 del RCD Espanyol. Una vez hecho eso empezaremos a hacer gestiones de salidas, entradas, jugadores que vienen, si vienen o no vienen, jugadores que terminan contrato... creo que lo primero es hacer la foto de lo que queremos. Evidentemente estos 15 días había una prioridad absoluta que a nadie se le escapa, que era acabar la temporada en la mejor posición posible. Conocer un poco el club, porque ha sido todo muy rápida. Ya creo que ahora tengo toda la información necesaria para, junto con lo que Manolo y la gente del departamento me aporten, dibujar el escenario ideal que la plantilla que queremos para la temporada que viene", asegura.