El Espanyol anuncia cinco salidas en la plantilla para el primer proyecto de Monchi

Joaquín Anduro 29 MAY 2026 - 16:49h.

Calero, Carlos Romero, Terrats, Pickel y Ngonge se marchan del Espanyol

Monchi y Manolo González definen la prioridad del RCD Espanyol en el mercado de fichajes

Compartir







El primer mercado de fichajes de Monchi al frente del Espanyol ya ha echado a andar y, tras la confirmación de Manolo González una temporada más como entrenador perico, el club ha anunciado cinco salidas de una tacada este viernes. Se trata de los tres futbolistas que estaban en el equipo como cedidos, Carlos Romero, Ramón Terrats y Cyril Ngonge y los dos que acaban contrato: Charles Pickel y, sobre todo, un Fernando Calero despedido con honores.

El cuadro espanyolista ha rendido homenaje a uno de los capitanes blanquiazules después de haber disputado siete temporadas con 181 partidos con la camiseta espanyolista. La etapa del central ha tenido de todo, desde la participación en Europa League de su año de estreno hasta los dos descensos y posteriores ascensos a la primera a la máxima categoría hasta las salvaciones a última hora de los dos últimos años.

PUEDE INTERESARTE El dinero que va a ingresar el Espanyol con el ascenso de Gragera con el Dépor

En el caso de los cedidos, destaca la salida del Espanyol de Carlos Romero, que ha sumado dos temporadas como uno de los mejores laterales izquierdos de LALIGA EA Sports y, por ello, volverá al Villarreal con un hueco importante en un equipo de Champions. También cabe destacar la marcha de Ramón Terrats también desde el equipo groguet aunque aún existe la posibilidad de renegociar la continuidad ya en forma de traspaso del socio perico.

Sin pena ni gloria ha pasado por el Espanyol Cyril Ngonge, que regresará al Nápoles después de no haberse reivindicado desde su llegada en el mercado invernal. Tampoco seguirá Charles Pickel, el único mundialista de la plantilla, después de que el club no decidiera ejecutar la opción de prorrogar su vinculación por una temporada más.

PUEDE INTERESARTE El dinero que han ganado los 20 equipos de LALIGA EA Sports tras la clasificación final de LALIGA EA Sports

Comunicado del Espanyol despidiendo a Fernando Calero

Fernando Calero finaliza su etapa como jugador del RCD Espanyol. El defensa de Valladolid, que llegó al conjunto catalán en la temporada 2019/2020, ha completado siete campañas defendiendo la camiseta blanquiazul. En total ha disputado 181 partidos oficiales como jugador perico, contando las dos temporadas que ha disputado en Segunda División y también su participación en la Europa League en su primera temporada en el Espanyol. Pese a actuar en el centro de la defensa también ha aportado su grano de arena en ataque al conseguir cinco goles.

En estas siete temporadas como blanquiazul, Fernando Calero dio siempre muestras de su profesionalidad y se adaptó desde el primer día a su nuevo club.

El RCD Espanyol quiere agradecerle públicamente su compromiso, dedicación y entrega desde el primer día y le desea mucha suerte en la nueva etapa profesional que pueda emprender.