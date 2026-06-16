Arouna Sangante firma cinco temporadas por el Sevilla FC

Álvaro Borrego 16 JUN 2026 - 13:28h.

El central llega libre procedente del Le Havre y se convierte en el tercer refuerzo para la próxima temporada

El Sevilla FC busca en el mercado jugadores "con hambre"

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El Sevilla FC ha anunciado su tercer fichaje para la próxima temporada, después de confirmarse las llegadas de Jon Guridi y Juan Iglesias. Luis García Plaza refuerza su centro de la defensa con la llegada de Arouna Sangante. El senegalés, de 24 años y nacido en Mbao, se une a la disciplina sevillista procedente del Le Havre francés, firmando como agente libre hasta el 30 de junio de 2031. El jugador, de 189 centímetros de altura, puede desenvolverse también en el lateral derecho.

La primera experiencia de Sangante fuera de Francia

Sangante aterriza en Nervión para comenzar su primera experiencia lejos del club galo, al que llegó con apenas 15 años tras un breve paso por los clubes parisinos Cosmos Saint-Denis y Red Star FC. Tras ir escalando por los escalafones inferiores, en la temporada 2020/21 se produce su debut liguero con el primer equipo del Le Havre, disputando la última jornada ante el Troyes. Cuatro meses antes ya debutó en la Copa ante el Paris FC.

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En la 2021/22 se produce su gran irrupción en el equipo, disputando 32 partidos de Ligue 2 -un gol- y dos de la Copa de Francia. Nivel que se mantiene la campaña siguiente con 35 partidos ligueros -tres goles y dos asistencias- y uno de Copa. Esa temporada logra además el ascenso a la Ligue 1 como campeón. Antes de finalizar su contrato esta temporada con el club normando, ha competido tres campañas en la élite con un total de 74 partidos ligueros -cuatro goles- y dos de Copa.

Ha sido capitán del equipo desde aquella 2023/24, en la que apenas contaba con 21 años. A nivel internacional, Sangante no ha llegado a debutar oficialmente con la selección senegalesa, aunque sí fue convocado para dos amistosos ante Gabón y Benín en 2024. Sin embargo, unos problemas físicos le impidieron ser de la partida en aquella ocasión.