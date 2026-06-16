Álvaro Borrego 16 JUN 2026 - 10:45h.

El Sevilla intentará encontrar el equilibrio perfecto entre veteranía y juventud, con el propósito de hacer un equipo cuya principal seña de identidad sea la competitividad

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El Sevilla FC parece haber aceptado por fin cuál es su nueva realidad. Está siendo esa la primera gran carta de José Ignacio Navarro, quien apuesta sin titubeos por llevar al club a un escenario ajustado al contexto de la sociedad, tanto en lo deportivo como en el plano económico. Este verano no distará mucho de los anteriores y la situación sigue siendo compleja, con una dirección deportiva casi atada de pies y manos, sujeta a la necesidad de generar ventas y con poco margen monetario para fichar. Sobre estos parámetros han llegado Juan Iglesias y Jon Guridi, ambos libres, a los que se debe sumar en los próximos días Arouna Sangante, cuyo contrato con Le Havre expira a finales de este mes.

Sea como fuere, todo aquel que se comprometa con el Sevilla FC debe cumplir un perfil muy marcado. "Jugadores con hambre". José Ignacio Navarro busca confeccionar un equipo con identidad, que sea competitivo y que logre que la afición se vea representada en la plantilla. Todo dentro de un equilibrio perfecto entre jugadores jóvenes, ávidos de éxitos, y veteranos que sepan cumplir en estos lodos. El director deportivo advirtió en su presentación que la hoja de ruta estará "adaptada a la realidad económica y deportiva de la entidad". El club está obligado a cumplir la normativa del límite salarial y el presente del equipo "está condicionado" por no saltarse esas reglas.

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El principal objetivo de José Ignacio Navarro será, dentro de todas esas limitaciones, optimizar los recursos para construir una plantilla lo suficientemente competitiva para lograr el objetivo sin sufrimiento. "El objetivo que nos marcamos es tener la plantilla más competitiva posible, generar un equipo y jugadores con hambre con los que la afición se sienta identificada y estableceremos el objetivo cuando la plantilla esté cerrada", argumentaba el director deportivo.

Al Sevilla FC no le temblará el pulso a la hora de vender y en todo este escenario tendrá mucho que decir Luis García Plaza, quien está "totalmente implicado en la planificación deportiva diariamente. Ya sean jugadores nacionales o extranjeros, queremos jugadores que den rendimiento, que aporten ilusión y valores que debe tener la plantilla para conseguir el objetivo final", explicaba el director deportivo de la entidad. En definitiva, una hoja de ruta que por fin se ajusta a la realidad de la entidad, que como a principios de siglo busca futbolistas de raza para terminar de soportar la caída, encontrar un periodo de estabilidad y sentar las bases del nuevo crecimiento del club.