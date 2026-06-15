La continuidad de Alexis Sánchez, sujeta a las posibilidades del Sevilla FC

Álvaro Borrego 15 JUN 2026 - 10:54h.

El Sevilla FC está en conversaciones con el chileno y José Ignacio Navarro aseguró que le ofrecerán "lo máximo que puede dar el club" en estos momentos

Dos vías para la venta del Sevilla y una fecha clave en el horizonte

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El Sevilla FC trabaja en la continuidad de Alexis Sánchez, quien por méritos propios se ha ganado una nueva oportunidad en Nervión. El chileno firmó solo un año y todo parecía indicar que abandonaría el club, algo que pudo hacer incluso en el pasado mes de enero, pero su buen hacer en el tramo final de temporada, acompañado de lo mucho que le aporta al vestuario, hacen que Luis García Plaza haya dado el visto bueno para tenerlo en su plantilla, aunque para que ello ocurra el chileno se debe ajustar a las limitaciones del conjunto sevillista.

El propio José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo de la entidad, reconocía el pasado viernes estar en negociaciones para alargar su continuidad. Las dos partes apuestan por seguir juntos y están convencidas de que así será, aunque todo deba producirse dentro de los límites económicos que el Sevilla FC puede alcanzar en la actualidad. En este sentido también entra en juego el factor deportivo. Si el futbolista decide seguir sería aceptando que su rol será similar al de la pasada campaña, más parecido a un desatascador de partidos.

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"Respecto a Alexis, estamos en conversaciones con su agente. La intención tanto de Alexis como de nosotros es llegar a un acuerdo. Estamos ahí un poco en conversaciones para darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos, y también lo que ellos entienden que Alexis debe recibir. Estamos en esa fase de comunicación", desveló el director deportivo.

El futbolista ha dado lo que se esperaba de él, con su importantísimo gol a la Real Sociedad y la asistencia a Akor Adams para ganar al Espanyol como grandes hitos. Cómo olvidar, también, la recuperación que propició la jugada del 2-3 definitivo en Villarreal. Los condicionantes están claros. Alexis se quedará si mantiene el bajo salario con el que llegó y acepta que su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados. Como tantos jugadores de máxima calidad, es casi más difícil convencerle de lo segundo que de lo tercero.