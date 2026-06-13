Joaquín Anduro 13 JUN 2026 - 20:25h.

Las primeras palabras de Juan Iglesias como futbolista del Sevilla

El fichaje de Juan Iglesias obliga a reestructurar el lateral derecho

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El Sevilla FC se ha movido rápido en este mercado de fichajes cerrando dos incorporaciones, las de Jon Guridi y Juan Iglesias como agentes libres al acabar contrato con Alavés y Getafe, respectivamente. El lateral ha concedido este sábado su primera entrevista como miembro de la plantilla hispalense ofreciéndose a Luis García Plaza para cualquier posición, destacando el ambiente del Sánchez Pizjuán y agradeciendo la ayuda de su amigo David Soria.

Las palabras de Juan Iglesias tras su fichaje por el Sevilla

Aterrizaje en Sevilla: "Con mucha ilusión de estar aquí ya. Estoy pasando mucho tiempo moviendo cajas estos días, pero espero terminar pronto y empezar a disfrutar pronto de estar aquí ya. Estuve una vez de paso para el sur pero no había estado en la ciudad. Ilusión, esa es la palabra que define cómo estoy ahora. Tengo ganas de empezar ya a entrenar, a competir, de ponerme la camiseta y hacer una temporada ilusionante".

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¿Cómo se define Juan Iglesias a sí mismo?: "Como una persona adulta, madura, con una experiencia en LALIGA que viene de unos años de sufrir y remar. Creo que eso también tiene una recompensa y así lo veo ahora. Estoy en el Sevilla, en un club de una magnitud muy grande, muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Y con ganas de empezar ya".

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Consejos de David Soria: "Tengo la suerte de tener como excompañero y amigo a David Soria y quién mejor que él para hablarme y aconsejarme de lo que es el Sevilla, tanto el club como la ciudad. Ya le he dado mil veces las gracias por ayudarme a adaptarme lo más rápido posible aquí y ya me ha dicho que cualquier cosa que necesite, que le llame, que va a estar para todo. Me aconsejó que sea humilde, que no cambie con respecto a lo que he demostrando en Getafe allí con él y que está muy contento y muy orgulloso de mí de que esté aquí. Así que vamos a hacerle caso".

Trabajo duro desde abajo en el fútbol: "Cuando pensaba que ya estaba ahí rozando el fútbol profesional en Valladolid, llegó un momento muy complicado para mí tras 11 años en el club. Pero al final el fútbol es una montaña rusa y, cuando piensas que estás arriba, al día siguiente puedes estar abajo y viceversa. Ha sido un camino complicado pero, cuando es así, creo que la satisfacción es más grande. Creo que estoy en mi mejor momento, pero creo que no va a ser el mejor. Queda mucho por trabajar, estoy en una buena edad y es momento para aprovechar la experiencia y los años que llevo en LALIGA. Y compartirlo con la gente que está aquí y quedan por venir".

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Por qué el Sevilla: "Sé que vengo a un club con una historia increíble y creo que, cuando el Sevilla se pone en contacto conmigo, fue mi prioridad en todo momento. Por fin puedo decir que ya estoy aquí. Es un club enorme con una historia y una ciudad apasionantes".

Qué puede aportar Juan Iglesias: "Lo que puedo y quiero aportar ahora mismo es energía, para el vestuario, para la afición, la ciudad... y también experiencia".

Luis García Plaza: "No he coincidido con él pero ya he estado hablando con él y le conozco de habernos enfrentado. Sé qué es lo que quiere y sabe que se lo puedo dar, así que con ganas de empezar a trabajar juntos. Quedamos en tener una conversación pendiente cuando arrancara la pretemporada y hablar un poco de lo que quiere de mí y de dónde quería que jugara. Él ya sabe que estoy disponible para jugar en las posiciones que me pida, con toda la ilusión y energía".

Polivalencia: "Siempre es algo que le comento a los chicos jóvenes: cuantas más posiciones tengas más fácil es jugar. Yo al final soy lateral derecho, es la posición que me gusta, pero me adapto. Prácticamente en toda la defensa he jugado esta temporada e incluso de extremo. Es adaptarte a lo que el entrenador quiera y hacerlo igual en todas las posiciones".

Referencia de Dani Alves o Jesús Navas: "Está el listón muy alto. Me siento afortunado de estar aquí en una posición en la que han estado estos grandes jugadores y aprovechar la oportunidad. Ojalá, algún día, hacer esa historia que han hecho ellos aquí".

Ejemplo de Bale: "Es un jugador en el que siempre me he fijado, yo creo que un poco por las cualidades físicas que era Bale. Un jugador que me ha gustado mucho desde siempre y me quedaría con él".

Adaptación: "Yo vengo con mucha ilusión y, cuando le pones ilusión, ganas y energía es difícil que las cosas no salgan bien".

La influencia del Sánchez Pizjuán: "Siempre como visitante es el mensaje de que hay que pasar los primeros 15 minutos, que no pase nada, porque sales a un campo que aprieta mucho, con un ambiente increíble de fútbol. Ahora tengo la suerte de empezar esos 15 minutos en la otra posición, con esas ganas de intimidar al rival, que es lo que genera muchas veces el Sánchez Pizjuán, esa intimidación para el otro equipo, y que entren al partido un poco despistados. En los años que he venido aquí, sales al campo y ves a la gente cantando el himno y al final impone".

Qué Sevilla quiere: "Vengo de un equipo en el que el ADN es ese, que nadie quiera enfrentarse a nosotros, que sea un equipo duro y jodido. Es lo que tenemos que generar aquí desde el primer día: Generar un ambiente entre el vestuario y la afición de unión y que empiecen a salir las cosas. Que pasen los partidos y los equipos vean que tienen en el Sevilla un rival complicado, a ver si pasa rápido. Eso tenemos que generar. La clave es la unión en el vestuario. Por la experiencia que tengo, saca muchas situaciones complicadas y, cuando sales, como en la vida, eso te hace más fuerte y te une más. Desde el primer día es lo que hay que crear aquí: ambiente de familia, de afrontar cada día con la misma ilusión y felicidad y con eso creo que van a salir las cosas".

Pasión por el fútbol: "Soy una persona a la que le gusta mucho su profesión y veo LALIGA, veo chavales, otras ligas y es algo que me gusta. Ahora estoy un poco más ocupado con los niños pero, en cuanto puedo, siempre me pongo la tele para ver fútbol".

Objetivo: "El objetivo personal y del conjunto tiene que ser ilusión y felicidad. Hay que ir a cada partido y afrontarlo con energía, ilusión y con ganas de que lleguen los partidos. De ganar y volver a ganar, tenemos que meternos en la mente el no cansarnos de ganar y de competir, que es una palabra que se dice mucho, pero que cuando consigues tener eso dentro del vestuario y en la cabeza de todos los jugadores, llegas a los partidos y los afrontas de otra forma. Va a ser un año, estoy seguro, ilusionante. Tenemos que crear esa unión fuerte aunque ya la he visto en estos últimos partidos entre afición y equipo. E ir todos a una, que ellos estén con nosotros porque nos lo vamos a dejar todo por ellos".