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David Soria bendice el fichaje de Juan Iglesias. El Sevilla FC ha confirmado este jueves la incorporación del defensa, que llega con la carta de libertad procedente de un Getafe CF en el que compartió vestuario durante muchos años con el portero, que también tiene pasado sevillista. De ahí que, tal y como ha confesado el propio Soria, le hiciera algunas consultas antes de cerrar su incorporación.

"Es una gran pérdida", ha dicho el portero azulón durante una entrevista en El Pelotazo de Canal Sur Radio cuando le han preguntado por su ya excompañero. "Está en su mejor momento. Es un jugador que suma dentro de todos sitios, dentro y fuera del campo", agregó, convencido de que "no va a defraudar" a la afición del Sánchez-Pizjuán.

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David Soria y la recomendación a Juan Iglesias

El portero, además ha confesado también que Iglesias le hizo algunas consultas antes de tomar la decisión definitiva. "Tenemos amistad. Le di mi punto de vista de lo que he vivido allí, la vida en Sevilla, el club, para que tomara la decisión y tuviera más datos. Reunió más opiniones de gente cercana y decidió tirar para abajo", ha dicho el meta.

Soria define a Iglesias como un jugador "polivalente, físicamente muy fuerte" y que "te va a cumplir donde lo pongas". "Es un gusto tenerlo en el equipo. Un jugador de rendimiento inmediato, con una media muy buena. Eleva el nivel de la plantilla y hace que se compita, que yo creo que estos al Sevilla le ha faltado un poco de gente competitiva", finalizó.