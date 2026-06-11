Basilio García Sevilla, 11 JUN 2026 - 13:43h.

Juanlu y Carmona, canteranos que generan plusvalías, están en la rampa de salida

El agente de Juanlu admite la oferta del Nápoles: "Dios dirá"

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El Sevilla FC acaba de hacer oficial su segundo fichaje de la temporada. Juan Iglesias, libre tras acabar su contrato con el Getafe CF, llega para reforzar el lateral derecho. Se trata de una de las últimas operaciones cerradas por Antonio Cordón antes de abandonar el cargo de director de fútbol profesional de la entidad sevillista.

Con su llegada, a 11 de junio el equipo sevillista tiene superpoblado el puesto de lateral derecho. El vallisoletano se suma a una nómina que ya conformaban Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, por lo que es evidente que sobra al menos un jugador. Si bien, es cierto que tanto el de Montequinto como el de Viso del Alcor pueden jugar en otras posiciones -el primero de extremo y el segundo de defensa central-, pero esta llegada de Juan Iglesias abre de manera evidente la puerta a uno de los dos canteranos. Al menos.

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En el Sevilla, todo está en venta pero, además, si es un canterano el que acaba siendo vendido, mejor que mejor. Todo lo que se genere serían plusvalías, y en el caso de Juanlu y Carmona hay opciones de que se acaben marchando.

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La situación de los dos canteranos en el mercado

Cabe recordar que el Sevilla ya tuvo opciones de vender tanto a Juanlu como a Carmona el pasado verano. El culebrón del primero con el Nápoles fue el tema estival en clave sevillista, Cordón se enrocó en pedir los más de 20 ‘kilos’ que ofrecían desde la Premier League y los napolitanos marearon la perdiz, pero nunca llegaron a esa cifra. En invierno, hubo algún acercamiento, pero nada se concretó. Finalmente, Antonio Conte, el gran valedor de Juanlu en el Diego Armando Maradona, se ha marchado del club napolitano y ha llegado Massimiliano Allegri. El jugador sigue en el mercado, pero ya no se sabe si habrá una nueva ofensiva azzurra.

Por otro lado, Carmona recibió una importante oferta del Nottingham Forest el pasado mes de agosto, pero el jugador priorizó su ilusión de quedarse en el Sevilla y triunfar en el club de su vida. La operación ‘arreglaba’ el verano sevillista, pero se acabó frustrando. La relación del visueño con la grada no es la mejor, y si llegan ofertas por él su predisposición a salir podría haber variado. Sea como fuere, sobra uno, y no es el recién llegado.